Atividade econômica no Nordeste cai 0,1% no trimestre até fevereiro, diz BC

A atividade econômica da região Nordeste caiu 0,1% no trimestre que começa em dezembro do ano passado e termina em fevereiro deste ano, em comparação ao trimestre encerrado em novembro, mostra Boletim Regional divulgado nesta quarta-feira (24), pelo Banco Central (BC), em dados com ajuste sazonal.

Segundo o documento, o Nordeste continua a evidenciar uma "acomodação do ritmo de crescimento", com um desempenho abaixo da média nacional, nos setores de indústria, serviços e comércio.

"Esse comportamento mais fraco da economia repercutiu sobre o mercado de trabalho nordestino, que registrou, entre as regiões, maior volume de desligamentos de trabalhadores, especialmente, na indústria de transformação", diz o boletim.