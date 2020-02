Asus inicia plano de expansão no Nordeste do Brasil

Neste ano, a Asus investirá na ampliação da distribuição de sua linha de produtos em diversos lugares do Brasil. Além dos smartphones, a empresa deseja reforçar principalmente a venda de notebooks nos varejistas dos principais estados do País. Para o início do projeto, a Asus contará com a apoio da Rcell Telecom, que atuará como sua principal parceira de distribuição.

A estratégia teve início pela região Nordeste, que representa cerca de 18% do mercado brasileiro de notebooks no varejo, de acordo com informações de institutos do setor. Já foram fechadas mais de dez parcerias para comercialização de produtos Asus em grandes lojas como Zenir Móveis e Smart Eletron no Ceará, Armazém Paraíba e Pintos no Piauí, Laser Eletro, Millena Móveis e Império Móveis em Pernambuco, Miranda Computação no Rio Grande do Norte, Login na Bahia, Qualitech na Paraíba, entre outros.

A marca já estava presente na região Nordeste com a linha de smartphones, principalmente em redes varejistas nacionais nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte. A meta é aumentar a distribuição de notebooks da marca tanto nesses varejos nacionais quanto em redes regionais de diversos estados.

“Nós enxergamos um grande potencial de crescimento no Nordeste e estamos focados em trazer novos produtos para a região em 2020. Estamos confiantes no sucesso da distribuição da nossa linha de notebooks para o mercado local”, afirma Manuel Castro, diretor comercial da Asus Brasil.