Áreas de check-in da expansão do Aeroporto serão liberadas ainda nesse semestre; veja detalhes

Com a execução de 60% das obras de ampliação do Aeroporto de Fortaleza, a Fraport Brasil, concessionária do terminal, pretende liberar parte dos check-ins domésticos que ficam na nova área de expansão até o fim do primeiro semestre. Apesar do ritmo acelerado de trabalho, o prazo final de entrega do novo terminal se mantém em maio de 2020.

Área de check-in nacional

Após concluído, o terminal contará com 15 pontes de embarque ao todo, oito a mais do que se tem atualmente. "Estamos com o cronograma como o esperado. Trabalhamos forte para finalizar mais cedo, mas ainda não é possível dizer que terminaremos antes do previsto", afirma Andreea Pal, presidente da Fraport Brasil. Ela também destaca que já foram realizadas restaurações na estrutura antiga do aeroporto, como nos próprios portões já existentes.

Novas pontes de embarque em construção

Após a entrega dos check-ins domésticos, a próxima etapa a ser concluída, de acordo com a presidente da Fraport Brasil, é a dos novos portões para tráfego internacional, mas ainda sem data concreta para acontecer. Na foto abaixo, é possível ver a área onde ficará o desembarque nacional.

Nova sala de desembarque domésticos

Novos voos

Questionada sobre a captação de novos voos, Andreea pontuou que os problemas com o Boeing 737 MAX tem travado a negociação de novas operações. "A resposta que temos da Boeing é que não vai ser resolvido tão rapidamente. Mas a expectativa é de que as rotas para Orlando e Miami operadas pela Gol e que estão suspensas por esse motivo sejam relançadas até o final do ano", explica.