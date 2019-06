Após compra por grupo paulista, OFF Outlet Fashion Fortaleza vira Outlet Premium Fortaleza

O OFF Outlet Fashion Fortaleza, adquirido em dezembro de 2018 pela General Shopping e Outlets do Brasil, acaba de mudar sua marca para Outlet Premium Fortaleza. Reconhecido como grande empreendimento desse estilo do Nordeste, o centro de compras agora integra a rede Outlet Premium, a maior do segmento do Brasil, sendo a quinta unidade da companhia no País. Localizado em Caucaia, o Outlet Premium Fortaleza apresenta mais de 90 marcas nacionais e internacionais.

Após a mudança de marca, a expectativa é que o empreendimento receba novos investimentos e ainda mais marcas desejadas pelo público local. Com a novidade, além de oferecer até 80% de descontos o ano inteiro, o empreendimento passa a também a participar das tradicionais campanhas e programas da rede. Entre elas estão a Crazy Sale, ação que oferece descontos em cima do preço de outlet em todas as unidades do Outlet Premium simultaneamente e, ainda, o programa Cliente Premium, que gera diariamente‎ cupons de desconto para o consumidor, de acordo com o perfil e preferências de cada um, após realização de um cadastro no site.

De acordo com a diretoria da General Shopping, o Outlet Premium Fortaleza marca mais um momento especial na trajetória da companhia. "Estamos muito felizes em apresentar a marca Outlet Premium ao Ceará. A partir de agora vamos atender a demanda crescente na região dos consumidores que estão em busca marcas cobiçadas, com produtos de qualidade e descontos atrativos. Desejamos que os cearenses tenham uma experiência de compra completa e especial em todas as visitas ao empreendimento".

Há quase três décadas no mercado de shoppings centers, a General Shopping administra 15 empreendimentos espalhados pelo país, entre eles quatro outros Outlet Premium, localizados nas regiões de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e Salvador. Além do Outlet Premium Fortaleza, a empresa também anunciou recentemente a construção de seu sexto Outlet, que será localizado próximo às margens da Rodovia Ayrton Senna, na Grande São Paulo.

Outlet Premium Fortaleza

Endereço: Rodovia BR 020, s/n, Campo Grande, Caucaia - CE (CEP: 61663-020)

Horário de funcionamento: Todos os dias, das 9h às 21h

Contato: (85) 3401-0600

http://www.outletpremium.com.br/fortaleza