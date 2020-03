Aneel garante que não haverá cortes de energia durante crise, diz governador

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) garantiu à Enel Distribuição Ceará que não haverá cortes de energia para as famílias de baixa renda no Estado. A informação foi anunciada pelo governador Camilo Santana durante transmissão ao vivo pelo Facebook.

Segundo Camilo, isso garante que as famílias mais pobres não tenham o fornecimento de energia cortado durante o período de crise imposto pelo novo coronavírus. A Aneel teria se comprometido não cortar a energia mesmo que as famílias de baixa renda não consigam honra com os pagamentos nesse momento de crise.

O governador do Estado disse que a Agência deverá publicar uma resolução sobre o assunto já nos próximos dias.

"É uma preocupação nossa com as famílias mais pobres e mais vulneráveis do Estado, e isso garante o fornecimento de energia", disse Camilo.

O governador ainda disse que enviou um ofício à Aneel pedindo que a cobrança das contas de luz para as famílias mais pobres seja suspensa. O Estado ainda aguarda resposta da Agência.