Aeroporto de Jericoacoara movimenta mais de 100 mil passageiros no ano

O Aeroporto de Jericoacoara, no litoral oeste, movimentou mais de 100 mil passageiros de janeiro a novembro deste ano. O resultado representa crescimento de 19,29% na comparação com igual período de 2018, quando passaram pelo terminal 84 mil viajantes.

Atualmente, o aeroporto possui voos da Azul e Gol, com destino ao Aeroporto de Guarulhos, de São Paulo, Belo Horizonte (MG) e Campinas (SP). Os números foram divulgados nesta segunda-feira (9) pela Superintendência de Obras Públicas (SOP).

“Os números são muito fortes, demonstram que há uma demanda, que ela pode ser atendida e que deve ser atendida naquela área, onde o turismo é muito ativo. O Estado tem esta vocação e o Aeroporto de Jericoacoara responde perfeitamente às necessidades dos turistas que vêm conhecer as maravilhas que nós temos”, destaca o gerente do Programa e Operações Aeroportuárias da SOP, Cláudio Sampaio.

O setor é responsável pela gestão dos 10 aeroportos regionais do Ceará.

De acordo com Cláudio Sampaio, a preparação feita para este fim de ano no aeroporto de Jericoacoara projeta ampliação no fluxo turístico. Exemplo disso é a programação do dia 27 de dezembro, que terá seis voos no aeroporto.

Considerando que, em média, há embarque de 150 passageiros e desembarque de mais 150, em função da capacidade das aeronaves, há prospecção de um total de 1.800 pessoas em um único dia. Janeiro, fevereiro e março de 2020 também têm perspectiva de alta movimentação.

Desde a inauguração do Aeroporto de Jericoacoara, em 2017, o registro de maior fluxo foi em janeiro de 2019, com 15.324 passageiros no mês.

Internacionalização

Agora, os trabalhos se voltam ao processo de internacionalização, que visa fomentar ainda mais o turismo na região. Segundo Cláudio Sampaio, este processo envolve três fases.

“A primeira é a identificação e ajustes na infraestrutura aeroportuária, seguindo os regulamentos da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e do Departamento de Controle de Espaço Aéreo, etapa na qual nos encontramos. A segunda fase é fazer contato com os órgãos que realizam esta avaliação, como a Polícia Federal, a Receita Federal, o Ministério da Agricultura e a Anvisa, para que eles possam proferir as autorizações, o alfandegamento. Passados esses estágios, o último momento é dar entrada no processo junto à Anac para a concessão da operação dos voos internacionais”, explica.

Aeroporto de Aracati

Outro equipamento regional com circulação de voos comerciais no Estado, o Aeroporto de Aracati, litoral leste, de janeiro a novembro deste ano, registrou 4.510 passageiros nas operações da Azul e aviação privada.

Já em 2018, neste intervalo houve apenas movimentação de aviação geral, com 1.445 pessoas, entre embarques e desembarques. O terminal trouxe nova dinâmica de turismo local, dando apoio aos empreendimentos da região, principalmente nos municípios de Aracati, Beberibe, Icapuí e Fortim.