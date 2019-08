Inscrições para o Prêmio Você Empreendedor estão abertas

Uma série de estratégias pode ser adotada para alavancar o crescimento de um negócio, mas submetê-lo a uma avaliação rigorosa é o termômetro que irá indicar se a empresa está seguindo no caminho certo. O Prêmio Você Empreendedor 2019 é uma das frentes do projeto que leva o mesmo nome e representa uma oportunidade de autoconhecimento e celebração de resultados. As inscrições estão abertas até o dia 8 de setembro.

Ao longo de sua mais recente edição, o projeto Você Empreendedor, uma parceria entre Diário do Nordeste e Serviço de Apoio às Micros e Pequenas Empresas (Sebrae-CE), disponibilizou conteúdos para guiar líderes a melhorarem seus negócios, ampliando e fortalecendo o ambiente de competitividade nos variados segmentos que compõem o setor produtivo.

O professor e coordenador do Escritório de Gestão, Empreendedorismo e Sustentabilidade (Eges) da Universidade de Fortaleza (Unifor), Rogério Nicolau, explica que é possível dizer, após seis edições do prêmio, que as empresas estão cada vez mais maduras e preocupadas com questões importantes.

"Entre os critérios avaliados estão inovação, crescimento, profissionalização da gestão e sustentabilidade. A gente realmente percebe que há um amadurecimento muito grande, com preocupação dos empresários em ter os melhores colaboradores", detalha o professor e coordenador do Eges.

Cada negócio será avaliado por uma comissão formada por profissionais da Unifor, do Diário do Nordeste e por convidados especialistas no assunto. As três empresas que tiverem a melhor avaliação por categoria receberão a premiação especial e as dez melhores empresas por categoria terão menção honrosa na cerimônia de entrega do Prêmio Você Empreendedor 2019.

Rogério Nicolau avalia que a premiação representa um reconhecimento a todo o esforço de quem resolve ter o próprio negócio. "O saldo dessa iniciativa é bastante positivo, temos aprendido muito. O nível de procura dos empreendedores para participar do Prêmio é cada vez maior", diz.

Inscrição

Para participar do Prêmio Você Empreendedor 2019, os interessados devem acessar o site diariodonordeste.Com.Br/voceempreendedor e buscar o link com o formulário para inscrição. O empreendedor deve preencher todas as informações solicitadas.

Na plataforma, também é possível encontrar todo o conteúdo divulgado sobre empreendedorismo e estratégias para implementar melhorias no negócio. A cerimônia de entrega da 7ª edição do prêmio será realizada no próximo dia 13 de novembro, a partir das 19 horas, no Teatro Celina Queiroz (Unifor).