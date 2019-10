Hub de Inovação do Comércio deve capacitar mais de mil cearenses

Seguindo as tendências mundiais, os representantes do varejo cearense e do setor educacional buscam modernizar os negócios do setor através do projeto Hub de Inovação do Comércio (Inovacom). A iniciativa irá trazer um leque de 40 novos cursos ao catálogo do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), em 2020, voltados para inovação, tecnologia e design. A expectativa é que mais de mil pessoas sejam capacitadas.

O consultor de Relacionamento Institucional do Senac Ceará, professor Luis Antonio Rabelo Cunha, destaca que um dos objetivos com o Inovacom é justamente a atualização das empresas do comércio. "Nós vamos modernizar os negócios, impulsionando novas competências para a promoção de mudanças no segmento do comércio de bens, serviços e turismo", afirma Rabelo Cunha.

O professor aponta que a iniciativa contará com atividades para a comunidade de profissionais envolvidos com inovação, economia criativa, design, coworkings, cidades inteligentes, financiamento de startups e profissões do futuro. Ele detalha que serão debatido temas emergentes, direcionados a sindicatos patronais, governo, instituições de ensino e outros vinculados ao comércio em geral.

"Muito se fala em Indústria 4.0, mas pouco se fala sobre o comércio 4.0, sobre as atualizações, sobre as dinâmicas que o setor passa e que devem ser discutidas para o melhor desempenho dos negócios", ressalta o consultor de Relacionamento Institucional do Senac Ceará.

Rabelo Cunha ainda aponta que o Centro de Inovação IXL Center é parceiro contratual do projeto e irá auxiliar compartilhando os métodos que emprega para melhoramento das empresas. "Eles estão treinando algumas equipes locais. Nós queremos fazer chegar esse conhecimento a empresas parceiras e as que queiram fazer parte desse ecossistema", acrescenta.

O novo catálogo de cursos será ministrado no Senac Reference, a recém-inaugurada escola avançada de educação profissional do Ceará, que fica no bairro Aldeota.

Interiorização

Além da unidade em Fortaleza, as unidades do interior do Estado devem receber os novos cursos até o fim do primeiro semestre de 2020. "Estamos com essa expansão também e logo teremos capacitação especializada em inovação voltada para o comércio em todo o Estado", conclui Cunha.

O setor de serviços, que inclui o comércio, dentro do cálculo da atividade econômica cearense, corresponde a 76,1% do Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará.