Globo em Movimento no Ceará

O cearense é um dos que mais consomem conteúdos televisivos no Nordeste, segundo destaca a gerente comercial da TV Verdes Mares, Alana Aguiar, facilitadora do evento Globo em Movimento, que ocorreu ontem (19), em Fortaleza. A palestra foi dedicada aos comunicadores de agências de publicidade que desejam entender o comportamento dos consumidores dentro do contexto televisivo atual, entendendo as características regionais.

"A televisão ainda é um meio bastante consumido no Estado. No Ceará, por exemplo, em transmissão de jogos, é possível alcançar dois milhões de pessoas, gerando retorno imediato e bastante visibilidade dos anúncios, já que a tevê é o veículo de massa que mais atinge o público", enfatiza Alana Aguiar.

O evento também contou com a participação de um representante da Globo Nordeste que abordou as estratégias adotadas pela emissora para elevar os índices de audiências em um período de tantas transformações com a chegada das mídias digitais. "Hoje, a Globo se comunica com cerca de 100 milhões de pessoas por dia no País e mais de 70 milhões de usuários na internet por mês. Então, somos uma emissora que atua em todas as plataformas", afirma Iuri Leite, diretor comercial e Regional da Globo Nordeste.

Conteúdo regional

Ainda segundo Iuri, o Ceará é uma região com bastante potencial em termos de audiência e rentabilidade de anúncios, mostrando que é possível criar novas oportunidades para tevê. "Temos clientes regionais que estão comercializando seus produtos na televisão e também em outras plataformas como internet, streaming e tevê por assinatura, possibilitando um leque de oportunidades", enfatiza.

A palestra abordou exemplos como o programa Verão Nordeste, exibido na televisão aberta que mostra cenários turísticos de todos os estados.