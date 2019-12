Festival da Sardinha da Caponga deve impulsionar economia local

Começa hoje (5) o tradicional Festival da Sardinha da Praia da Caponga, que neste ano chega à 12ª edição. Com um público diário estimado em cerca de dez mil pessoas, o evento é um dos mais importantes para a economia da cidade, tanto para o comércio como para o setor hoteleiro, superando a movimentação no Carnaval e Réveillon. A iniciativa, que une gastronomia e atrações culturais, vai até domingo (8).

"No ano passado, as vendas no comércio foram duas vezes maiores do que no Carnaval, e a ocupação em hotéis e pousadas superou a do Réveillon, recebendo turistas nacionais e estrangeiros", diz Mamede Rebouças, coordenador geral do evento. "Neste ano, estamos defendendo a sustentabilidade econômica da Praia da Caponga. Ao todo, são 57 estandes vendendo produtos". O festival contará também com ações de incentivo social e de fomento à economia criativa e à gastronomia.

Todos os expositores são microempreendedores da região da Caponga, capacitados pelo Sebrae, em parceria com a Associação de Chefes de Cozinha do Ceará (ACC).

Além de ações sociais, a organização promoverá oficinas de qualidade de atendimento, de boas práticas na manipulação de alimentos e de culinária à base de sardinha e frutos do mar. "O Festival da Sardinha foi feito para dar visibilidade e sustentabilidade para a Praia da Caponga e já se mostra um grande sucesso", diz Rebouças.

Pensando na qualificação dos empreendedores do litoral leste, o Sebrae no Ceará realizou, em 2011, o programa Excelência na Qualidade, que capacitou turmas nos municípios de Cascavel, Beberibe, Aracati e Icapuí, e beneficiou 85 meios de hospedagem, restaurantes, lanchonetes, bares e barracas de praia. Durante o evento, serão construídas 20 bancas para os empreendedores e as mesmas ficarão de legado para a cidade. "Temos uma parceria antiga com o Sebrae que tem sido muito importante para o desenvolvimento econômico da região", endossa o coordenador.

Além da gastronomia, as ações são voltadas para o fomento do artesanato e cultura local. A exemplo dos anos anteriores, o concurso de desenho do festival é um dos principais destaques da programação. Ele é realizado com alunos de escolas públicas e privadas do distrito da Caponga, em Cascavel, incluindo os ensinos fundamentais I e II. Os trabalhos classificados serão estampados nas velas das jangadas que participam da regata de encerramento, no domingo. Os pescadores também participarão de um seminário sobre preservação ambiental e respeito ao defeso.

Estrutura

O festival conta com palco para shows, arenas de gastronomia e empreendedorismo e uma feira que faz alusão à Feira de São Bento, de Cascavel, que será realizada na Praça do Sardinhão, localizada na via que liga as praias de Caponga e Águas Belas. A proposta dos organizadores é oferecer ao público uma ampla variedade de pratos de baixo custo à base de sardinha com receitas criadas pelos chefs da região.

Para entrar no evento, o visitante terá de entregar um quilo de alimento não perecível. "O festival aderiu aos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU e irá destinar todo o alimento arrecadado à Campanha Natal Solidário. Os alimentos recebidos são revertidos em cestas básicas para serem doadas a famílias carentes do distrito da Caponga", diz a organização. Hoje, amanhã (6) e sábado (7), a programação vai das 18 horas até meia-noite. E no domingo (8) começa a partir de 10 horas, horário da regata de jangadas, finalizando às 15 horas.