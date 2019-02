Egídio Serpa: Maduros e jovens se aproximam do novo

Amanhã, quinta-feira (21), às 19 horas, Geraldo Luciano Matos Júnior, vice-presidente de Investimentos e Controladoria do Grupo M. Dias Branco, assumirá a presidência do diretório do Partido Novo no Ceará. Nas suas veias corre, há pelo menos 10 anos, o sangue da vocação para a vida pública. Ao seu lado, no evento marcado para o Hotel Praia Centro, estará João Amoêdo, que - sem qualquer estrutura que não o discurso de conclamação da sociedade brasileira para uma nova política - ficou na quinta colocação na disputa presidencial de outubro passado. O Novo elegeu um governador - o de Minas Gerais, Romeu Zema - e vários deputados federais e estaduais. Empresários, profissionais liberais, professores e estudantes universitários estarão entre os que ouvirão Amoêdo, cujo discurso agora é sustentado na tese de que "Surge um Novo Brasil". Na próxima eleição municipal de 2020 - Fortaleza será uma das prioridades do Partido Novo. Isto significa o seguinte: o Novo terá candidato ou candidata a prefeito da Capital do Ceará. Jovens de vários estratos sociais - com talento para a política - simpatizam com a novidade que Geraldo, Amoêdo e Zema representam.

Energia solar

Avança a energia solar: 2ª feira, 18, às 12h30, a energia solar fotovoltaica gerou 1.373,8 MW no Sistema Interligado Nacional, ou 1,82% da carga nacional. No ranking dos geradores de energia solar, o Ceará é só o 9º colocado na geração distribuída e o 5º na potência instalada. A Bahia é líder.

Certificação

Boa notícia: o Inmetro manteve a acreditação do Laboratório de Medidas Elétricas (LME) do Nutec. A certificação reconhece sua competência para realizar atividades de calibração. "A manutenção reforça a confiança do público nos serviços prestados, além de ser importante para as tecnologias aplicadas nas indústrias 4.0", disse Raimundo Montefusco, da Gerência de Mecânica do Nutec.

Cardiologia

De 8 a 10 de agosto, será realizado, no Centro de Eventos do Ceará, o XVIII Congresso Brasileiro de Insuficiência Cardíaca. Seu coordenador-geral, doutor João David de Souza Neto, informa que o congresso trará até aqui 1.200 profissionais da cardiologia procedentes de todos os estados.

Adulterado

Coco ralado com mais de 65% de gordura - o que é proibido - e leite de coco adulterado estão sendo comercializados no Brasil - o Ceará no meio. Bezerra de Menezes, presidente do Instituto Ecoco, sediado em Fortaleza, e Francisco Porto, presidente do Sindicato Nacional do Coco, com sede em Recife, transmitiram estas informações à ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que prometeu providências para estancar a irregularidade e punir seus responsáveis.

Internacional

A movimentação internacional do Aeroporto de Fortaleza em janeiro foi, pelo segundo mês consecutivo, a maior entre os estados do Nordeste. No Brasil, ficou em quinto lugar, atrás só de Guarulhos (SP), Galeão (RJ), Campinas (SP) e Florianópolis (SC), segundo a Anac.