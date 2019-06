Egídio Serpa: Eólica, ceará perde outra vez

A decidir onde investir R$ 2,4 bilhões em um novo e gigantesco parque eólico no Nordeste, o cearense Mário Araripe, que fundou e dirige, com seu filho Lucas, a Casa dos Ventos, maior desenvolvedora brasileira de projetos de geração de energia eólica, não teve dúvida: escolheu o vizinho Rio Grande do Norte. Três anos antes, Araripe já havia escolhido o Piauí para localizar investimento semelhante. Por que o Ceará – domicílio do vento e do sol, pioneiro na geração de energia eólica – foi preterido? Se o Ceará oferece os mesmos incentivos fiscais do Rio Grande do Norte, porque não consegue atrair novos investimentos para a geração de energias renováveis? Resposta: porque lá é melhor a rede de transmissão de energia, diz um especialista. Mas há um ponto positivo do investimento potiguar de Mário Araripe: será a unidade industrial da dinamarquesa Vestas, em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza, que fabricará as 106 turbinas desse grande parque eólico, cada uma com potência de 4.2 MW.

Feriadão

Hoje, dia santificado para os católicos e feriado, abrem os shopping centers e os supermercados. Graças a decreto do Governo do Ceará, amanhã, dia de trabalho, o ponto será facultativo para os servidores públicos estaduais, que gozarão, assim, mais um feriadão.

Acusação

Um deputado estadual cearense acusou um colega de integrar uma das facções do crime organizado. Se verdadeiro, é um escândalo, e o acusado deve ser punido pela Comissão de Ética do Legislativo com a perda do mandato. Se for mentira, o acusador deve sofrer o mesmo castigo – eis a opinião de dois industriais ouvidos ontem pela coluna.

Moderno

Quem acompanha as obras de ampliação e modernização do Aeroporto Internacional de Fortaleza fica encantado com a alta velocidade de sua execução e com a qualidade dos materiais utilizados. No piso e nos revestimentos, é usado granito extraído no sertão do Ceará e beneficiado por empresa cearense<MC1>. O novo “check-in” daquele terminal, já concluído, entrará em operação nos próximos dias. Diante dele, fica a impressão de que o aeroporto que existia era do século 19.

Má ideia

Ideia ruim a do presidente Bolsonaro, segundo quem a chamada “tomada de três pinos” vai ser extinta. Isto quer dizer que outro tipo de tomada será criada. Ora, a “tomada de três pinos” foi ideia também ruim, mas a indústria e a população brasileiras já se acostumaram com ela. Trocá-la, agora, por outra, será um claríssimo atestado de burrice.

democracia

Ontem, foi mais um dia em que a jovem democracia brasileira mostrou-se forte. Na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.