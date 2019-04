Egídio Serpa: Casa dos Ventos terá escritório no Ceará

Maior empresa brasileira desenvolvedora de projetos de geração de energias renováveis, a Casa dos Ventos, do cearense Mário Araripe, com sede em S. Paulo, abrirá em 40 dias um grande escritório no coração da Aldeota, em Fortaleza. Ocupará andar inteiro de um edifício recém inaugurado. Uma fonte revelou à coluna que o escritório terá engenheiros especialistas na elaboração de projetos de geração de energia eólica e solar. Mário Araripe atua também na indústria de fiação e tecelagem, com fábricas em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, e em Valença, na Grande Salvador (BA).

Fri Ribe

Por um valor (ainda) não revelado, o empresário cearense Cristiano Maia, maior produtor de camarão do País, comprou a fábrica de rações Fri Ribe, localizada em Maracanaú. Com modernos equipamentos, ela produz rações para animais, incluindo peixes e camarões. Sob nova direção, a Fri Ribe vai expandir-se e modernizar-se, promete Maia.

Orgânicos

O Brasil e o Chile colocarão em vigência, a partir deste mês, um acordo de equivalência de produtos orgânicos entre os dois países. Assinado em setembro do ano passado, o acordo estabelece que o Chile vai reconhecer a certificação feita pelo Brasil para comprar nossos produtos orgânicos, e o Brasil aceitará a certificação dos chilenos.

Entre noivas

Na Golden Wedding - maior feira paulistana de serviços e produtos para noivas, realizado sábado, 30, no hotel Sheraton, em SP, a atração dos dois desfiles de vestidos de noivas foi o cantor cearense Paulo José, que, aliás, já tem, ao longo deste e do próximo ano, agenda de casamentos e shows em eventos empresariais na capital paulista e em S. José do Rio Preto.

Mais imposto

Empresários supermercadistas estão uma fera com a Secretaria da Fazenda do Ceará, que aumentou o ICMS sobre as vendas de carne. Resultado: carne mais cara para o consumidor.

Luiz Roberto Barcelos, CEO e sócio da Agrícola Famosa, maior produtora e exportadora brasileira de melões - revelou à coluna que as pesadas chuvas que têm caído sobre o litoral de Icapuí, no Leste do Ceará, onde está sua fazenda de produção, "recarregaram o lençol freático". E anunciou: "Temos água para a safra".

Esta coluna indagou a um ex-deputado federal cearense, que agora integra o segundo escalão do Governo Bolsonaro, em Brasília: E aí, está gostando? Eis a resposta dele: "Na verdade, não. Tudo está confuso e há total falta de coordenação". Faz três meses que assumiu a nova gestão. Em alguns setores, vai bem; noutros nem existe.