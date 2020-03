Diário do Nordeste chega a 1 milhão de seguidores no Instagram

Numa sociedade na qual o consumo de informação é cada vez maior, atender à demanda do público por notícias na velocidade adequada é sinônimo de competência para qualquer veículo de comunicação. Neste contexto, dentre todos os periódicos filiados à Associação Nacional dos Jornais (ANJ), o Diário do Nordeste é o único da Região a atingir a marca de 1 milhão de seguidores no Instagram.

Reconhecimento que é interpretado como resultado de um trabalho intenso, de equipe, e que mantém o jornal entre os principais perfis de comunicação do País.

“Em uma rede tão dinâmica, viramos referência quando o assunto é informação do cotidiano ou em grandes coberturas, como os casos da paralisação dos policiais militares e do desabamento do Edifício Andrea, nos quais usamos diversos estilos de publicações, desde galeria de fotos a ao vivo”, afirma Nayana Siebra, editora do Eco – núcleo de redes sociais do Sistema Verdes Mares.

Foram mais posts, stories e transmissões sobre assuntos de interesse do cearense. Desde os lances mais sensacionais dos jogos locais até os preços da cesta básica, o seguidor viu no Instagram do jornal.

“Experimentar e testar novos formatos de diálogo e engajamento é um dos maiores aprendizados dessa relação com os nossos leitores”, afirma Ívila Bessa, diretora digital do Sistema Verdes Mares. Presente na plataforma desde 2012, o Diário do Nordeste correspondeu à movimentação da audiência no Instagram, que se intensificou ao longo dos últimos anos, consequência da instantaneidade das notícias e dos novos perfis de leitores.

Integrados

O público pode conferir no Diário do Nordeste informação com credibilidade e em tempo real nos sete dias da semana. Parte de uma redação integrada, o jornal ajuda a fortalecer as redes sociais com volume cada vez maior de notícias a partir da contribuição de todos os repórteres.

O diretor de Operações do Sistema Verdes Mares (SVM), Ildefonso Rodrigues, destaca ainda que a marca de 1 milhão de seguidores foi atingida como resultado do compromisso do jornal.

“Para atingir esse número, foi preciso um trabalho que reflete toda uma credibilidade construída pela marca, com jornalismo sério e comprometido”, aponta.

Conforme destaca Nayana, o perfil do Diário do Nordeste é sempre atualizado com as notícias do jornal impresso e da web, de forma direta, clara e simples. “É um canal direto de comunicação com o público, que tem voz ativa na nossa rede”, ressalta a jornalista.

Mais redes

O Instagram não é a única rede social na qual o Diário do Nordeste está presente. É possível conferir as notícias nos perfis no Twitter, no Facebook e no Youtube.

Estes canais também trazem o conteúdo do jornal em diversas formas de visualização, com a mesma qualidade de apuração e edição que a audiência já conhece.



Confira as redes sociais do jornal

INSTAGRAM @diariodonordeste

FACEBOOK facebook.com/diariodonordeste

TWITER @diarioonline

YOUTUBE youtube.com/diariodonordeste