Ações sustentáveis podem impulsionar lucro de empresas

Ter um bom desempenho financeiro e excelência operacional em uma empresa não é o bastante. Hoje, mais do que nunca, priorizar a preservação do meio ambiente é uma estratégia de negócio cada vez mais adotada pelas instituições que desejam se manter competitivas. Isso faz com que elas sejam bem avaliadas por investidores, que estão sempre atentos a ações sociais adotadas pelas mesmas.

A importância da sustentabilidade para a construção de um futuro melhor e os impactos ambientais gerados nas praias e nos oceanos estarão no foco das discussões do Winds for Future Summit, na Praia do Cumbuco. O evento, que será realizado nos próximos dias 21 e 22 de setembro, na Praia do Cumbuco, reunirá empreendedores, kitesurfistas e ativistas sustentáveis do Brasil e de outros países para falar sobre inovação e tecnologia, avaliando de que forma esses recursos podem reduzir impactos ambientais.

"Enfrentamos uma crise no meio ambiente e os danos são gigantescos. A tecnologia e a inovação são formas de revertê-la. É uma necessidade as empresas pensarem nisso. Queremos que as pessoas entendam que negócios e responsabilidade social podem caminhar juntos e dar lucro", explica o CEO do Winds for Future (W4F), Igor Ary Juaçaba.

O Winds for Future Summit apresentará sessões, vitrines, exibições, exposições e espaço para promover oportunidades de networking entre os participantes. Serão 40 rodas de conversa que contarão com a presença de cerca de 30 startups e 20 investidores.

Palestras

Haverá discussões sobre futurismo, inovação, educação, inteligência artificial, robótica, realidade virtual, criptomoedas, aquecimento global, impactos sociais, economia do mar e dos ventos, produtos ecológicos, praias inteligentes, políticas públicas e inteligência artificial.

"O intuito era fazer uma conferência incrível para as pessoas. Nada chato e monótono. Queríamos criar experiências ricas e dinâmicas. Além de vender um propósito, que é sustentabilidade e impacto social, queríamos oferecer estilo de vida", afirma Igor Ary Juaçaba. As inscrições estão disponíveis por meio do site www.Windsforfuture.Com.