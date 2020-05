Abrigo São Lázaro cuida e acolhe cachorro de rua com feridas expostas na cabeça 

O cachorrinho de rua, apelidado de Milagre por membros do Abrigo São Lázaro, foi encontrado na Caucaia no começo de março apresentando sinais de maus tratos e uma ferida aberta na cabeça, com larvas devido à infecção. Apollo Vicz, 25 anos, um dos fundadores da instituição sem fins lucrativos que ajuda e acolhe animais abandonados, levou Milagre para internação, onde ficou por três meses. Somente no dia 19 de maio, o cachorro recebeu alta.



Em 2019, Fortaleza chegou a registrar 132 mil cães e gatos vivendo nas ruas ou em situação de abandono ou maus-tratos, conforme a titular da Coordenadoria Especial de Proteção e Bem-Estar Animal (Coepa),Toinha Rocha.





Apollo não sabe sabe precisar como o cachorro obteve os ferimentos, mas acredita ter sido resultado de uma ação de maus tratos. “Provavelmente alguém fez maldade. Bateu com alguma coisa, o furou. O ferimento foi generalizando até ficar com bicho. As moscas pousavam e estava cheio de larvas”, explica.





A gente achou incrível, ele estava com a metade da cabeça aberta e ainda estava andando. Ficou sempre consciente o tempo todo. Por isso a gente batizou de Milagre”, explica

Após a internação, no dia 19 deste mês, seguiram cuidando do animal, com pomadas, no abrigo. Agora, só esperam pela adoção do cachorrinho, apelidado de Milagre por sua capacidade de andar e de permanecer consciente apesar das feridas.





Doações



O Abrigo São Lázaro é uma das instituições de Fortaleza que acolhe e recebe animais em situação de abandono ou maus tratos, encaminhado para clínicas veterinárias quando necessário. Conforme Apollo, atualmente há 1000 animais disponíveis para adoção e quase 20% destes fazem tratamento de recuperação de algum machucado sofrido enquanto estava na rua. “Nosso trabalho é esse, dar uma segunda chance para esses animais”, afirma Apollo.



Devido ao alto número de cães e gatos no abrigo, os gastos em ração e material de limpeza também são elevados. Conforme o fundador, “são 20 litros de água sanitária todos os dias e 300 quilos de ração, mas o que mais está em falta hoje é a ‘misturinha’”.



A ‘misturinha’, como o fundador fala, consiste em uma junção de massa de milho com mortadela ou arroz específico para cães, batido no liquidificador, para que aqueles animais que receberam traumas na parte da mandíbula ou já estão velhos demais para mastigar também consigam se alimentar.



Serviço



Para ajudar o Abrigo São Lázaro, é possível entrar em contato com a entidade através do instagram @abrigosaolazaro ou @apollovicz.