Veja resultado das eleições da Acert para nova diretoria do biênio 2024/2025

A jornalista e radialista Carmen Lúcia Dummar Azulai foi eleita, nesta quarta-feira (6), como a nova presidente da Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão (Acert). Ela ficará no cargo durante o biênio 2024/2025, tendo como vice-presidentes João Dummar Neto, Ruy do Ceará Filho e Cyro José Franklin Thomaz.

A chapa assume a partir do dia 9 de janeiro do próximo ano, representando o quarto mandado de Carmen à frente da Associação. Ela substituirá José Afro Lourenço, que está como titular da gestão desde 2022.

Durante a eleição desta quarta, que ocorreu em formato híbrido, esteve presente o atual presidente. Responsável pela convocação e criação do momento, Afro organizou a contagem dos votos presenciais, na sede da Acert, em Fortaleza, e dos eletrônicos, em outras cidades do Ceará.

Membros da chapa

A chapa única é constituída por:

1º Diretor Financeiro: Sandoval Braga Junior;

Sandoval Braga Junior; 2ª Diretora Financeira: Silvânia Albuquerque Cavalcante;

Silvânia Albuquerque Cavalcante; 1ª Diretora Secretária: Raquel Miccuci Almeida;

Raquel Miccuci Almeida; 2º Diretor Secretário: Fábio Rocha Martins;

Fábio Rocha Martins; Diretor de Patrimônio: Francisco de Souza Possidônio;

Francisco de Souza Possidônio; Diretor de Relações Externas: Ronald Almeida Pinto;

Ronald Almeida Pinto; Diretor de Marketing: Alexandre Magno Farias de Lima.

Conforme Carmen, seu mandado será plural e inclusivo.

"Eu não trago ideias prontas, escuto todos que estão a frente do rádio e da televisão no Ceará, que são pessoas maravilhosas e comprometidas com a comunicação. É juntando todas essas pessoas que construímos nossas pautas", detalhou a presidente eleita.

Conselhos fiscal e superior

Além disso, durante a manhã desta quarta, ainda foi realizada as eleições para os conselhos fiscal e superior da associação. A constituição das chapas vencedoras inclui nomes como: