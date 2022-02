Veja previsão do tempo para o fim de semana em todo o Ceará

Embora haja uma expectativa de redução nas condições, o Ceará segue com probabilidade de chuva em todas macrorregiões neste fim de semana em virtude de áreas de instabilidade e efeitos locais, como temperatura, relevo e umidade.

As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Previsão do tempo para o fim de semana

Sábado, 5 de fevereiro

Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens com chuva na faixa litorânea, no Maciço de Baturité e Ibiapaba. Nas demais macrorregiões, há alta possibilidade de chuva isolada.

Domingo, 6 de fevereiro

Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens com alta possibilidade de chuva isolada na faixa litorânea, Maciço de Baturité e Ibiapaba. Nas demais regiões, há baixa possibilidade de chuva isolada.

Balanço da chuva

O Ceará registrou chuva em 63 municípios entre as 7h dessa quinta (3) e as 7h desta sexta-feira (4), conforme balanço pluviométrico da Funceme.

No intervalo de 24 horas, a maior precipitação ocorreu em São Gonçalo do Amarante, no Litoral do Pecém, com 55 milímetros.

Fortaleza, que amanheceu com tempo fechado e nuvens carregadas, registrou chuva de 15,4 mm no posto de coleta da Água Fria, 13,4 mm no Castelão e 3,2 mm no posto de Messejana.

10 cidades com os principais acumulados

São Gonçalo do Amarante 55 mm

Barbalha 54 mm

Pentecoste 44,2 mm

Caucaia 40 mm

Martinópole 37,2 mm

Pacoti 37 mm

Palmácia 35,8 mm

Itapipoca 35 mm

Crato 34 mm

Frecheirinha 33 mm

Legenda: Chuva em Fortaleza na manhã desta sexta-feira (4) Foto: Fabiane de Paula

Para esta sexta, a Funceme já havia adiantado que todas as oito macrorregiões do Ceará (Litoral Norte, Litoral do Pecém, Litoral de Fortaleza, Maciço de Baturité, Ibiapaba, Jaguaribana, Cariri e Sertão Central e Inhamuns) apresentam condições favoráveis para chuvas.

Até o início da tarde, os principais registros devem ocorrer no Maciço de Baturité, Litoral de Fortaleza e do Pecém. Em seguida, é a vez de Ibiapaba, no Litoral Norte e na porção norte do Sertão Central e Inhamuns. Já à noite, as demais áreas podem apresentar "registros isolados".