Uniodonto Fortaleza tem condições especiais em planos odontológicos para os pais

A Uniodonto Fortaleza realiza, neste mês de agosto, uma ação especial que dará vantagens aos pais nos planos odontológicos. Com o intuito de destacar a importância da saúde bucal, a campanha vale por todos os dias de agosto e tem diferentes benefícios, em todo o Ceará.

“As figuras paternas que aderirem aos planos no período em questão podem escolher entre redução de carência ou um desconto progressivo, que varia a cada membro da família adicionado”, explica Daniel Jereissati, gerente comercial regional da Uniodonto Fortaleza.

A promoção acontece no mês do Dia dos Pais, celebrado no último dia 11. Por seu objetivo de se adequar às diferentes necessidades, a Uniodonto Fortaleza tem opções válidas para diferentes pais e responsáveis.

Interessados podem buscar mais informações a respeito dos planos entrando em contato pelo número de televendas (85) 4009-5432 ou pelo Instagram @uniodontofortaleza.

Mais informações: