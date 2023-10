Unifor abre inscrições para processo seletivo 2024.1

A Universidade de Fortaleza (Unifor), da Fundação Edson Queiroz, está com inscrições abertas para o processo seletivo 2024.1. O vestibular Unifor é uma das maneiras de ingressar na instituição e, neste semestre, oferta 3.498 vagas em todos os cursos, incluindo Medicina. A prova para a graduação presencial será realizada no dia 29 de outubro, no Campus da Unifor, a partir das 8h, com duração máxima de 4 (quatro) horas e 30 (trinta) minutos. As inscrições podem ser feitas no site oficial da instituição até às 23h59 do dia 25 de outubro.

Raul Alef, gerente de captação da Unifor, destaca que, além da prova oficial, os estudantes podem utilizar as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e de vestibulares anteriores para vincular-se à faculdade. “Os candidatos podem escolher a modalidade que melhor se adequa às suas necessidades, incluindo o uso de notas anteriores do ENEM, aprovações anteriores no vestibular da Unifor, ingresso como graduado, transferência de outras instituições de ensino ou reabertura de curso, para aqueles que estudaram aqui e, por algum motivo, não concluíram a graduação”, esclarece.

A distribuição das vagas disponíveis acontecerá entre os quatro centros de ciências da instituição (Comunicação e Gestão, Saúde, Tecnologia e Direito), de acordo com a modalidade específica de seleção a qual o candidato tenha realizado inscrição. As vagas referentes à graduação em Medicina são, em sua totalidade, destinadas à modalidade de seleção por meio da realização da prova.

Raul também ressalta o compromisso da instituição em disponibilizar uma estrutura completa de ensino que garanta uma jornada acadêmica de excelência: “Aqui na Unifor, estamos comprometidos em oferecer uma educação de qualidade que capacita nossos alunos a se destacarem em suas áreas de atuação e a contribuírem positivamente para a sociedade”, reforça o gerente de captação.

Serviço

Processo Seletivo Unifor 2024.1

Inscrições: até 25 de outubro

Data da prova presencial: 29 de outubro

Modalidades de ingresso: Confira aqui

Setor de Captação de Novos Alunos

Telefone: (85) 3477-3000

WhatsApp: (85) 99246-6625

E-mail: queroserunifor@unifor.br

Setor Sucesso do Aluno

Atendimento presencial de segunda a sexta-feira, de 8h às 18h, e sábado, de 8h às 12h.