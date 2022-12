Turista de Santa Catarina morre afogada na Lagoa do Banana, em Caucaia

Uma turista de 44 anos, natural de Santa Catarina, morreu vítima de afogamento na Lagoa do Banana, no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, na tarde dessa quarta-feira (30).

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a mulher praticava stand up paddle, quando se desequilibrou e a prancha virou.

Vítima foi retirada da água sem vida

A vítima foi retirada da água, já sem vida, por populares. Uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi acionada e realizou os primeiros levantamentos no local da ocorrência. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e do Corpo de Bombeiros também foram acionadas.

De acordo com um banhista que estava no local, a mulher fazia um passeio experimental e não havia salva-vidas ou profissional capacitado para prestar os primeiros socorros. O caso é investigado pela Delegacia de Proteção ao Turista (Deprotur).

Ainda conforme a testemunha, o responsável pela barraca disse não ter envolvimento com o aluguel desses equipamentos e que o local é livre para prática sem nenhum tipo de regulamentação ou fiscalização.

O Diário do Nordeste tentou entrar em contato com o estabelecimento onde a vítima morreu, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.