Taxistas brigam por clientes em área de desembarque de passageiros do Aeroporto de Fortaleza

Uma cena de conflito entre dois taxistas chamou atenção de passageiros do Aeroporto Internacional de Fortaleza, na tarde de segunda-feira (12). Os motoristas trocaram socos e pontapés no saguão motivados, segundos populares, pela disputa de clientes que desembarcavam no saguão.

Segundos testemunhas, os homens não possuem credenciamento para atuar como taxistas no local.

Veja confronto entre taxistas:

No vídeo, os homens dão socos e até caem no chão com o confronto. Em seguida, os dois são separados por pessoas que passavam no saguão.

O que diz a responsável do aeroporto sobre a confusão

A Fraport Brasil, responsável pelo aeroporto, empresa que administra o terminal, afirmou que não possui poder de polícia, mas que aciona e colabora com as autoridades competentes sempre que necessário.

Os homens envolvidos na confusão não foram encontrados para comentar as motivações do conflito.

Diariamente, passageiros que desembarcam no Aeroporto Internacional de Fortaleza são abordados por diferentes motoristas de táxi. Veículos credenciados pelo município e motoristas de aplicativos dividem diferentes espaços para deixar e receber passageiros de diferentes cidades.