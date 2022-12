Série Nenhuma a Menos já está disponível; projeto conta com 9 episódios

Mulheres com histórias sobre fim de ciclos de violência, vivendo diferentes perspectivas de vida, criando novas oportunidades estão entre as personagens da série Nenhuma a Menos. Com 9 episódios que abordam as temáticas de superação, autonomia e empoderamento, o projeto, realizado pelo Diário do Nordeste, está disponível no Youtube do veículo. (Inserir link da playlist com os episódios da série no trecho marcado)

A iniciativa faz parte da edição 2022 do Projeto Elas que, por meio de diversas ações, busca estimular que as mulheres procurem alternativas para saírem de contextos de violência ou encontrem novas formas de renda. Além da série, o Elas também realizou campanha de conscientização e feiras de empreendedorismo.

Os espectadores da série conhecerão histórias como as da promotora de vendas Muryell Damasceno, que viveu um ciclo de violência doméstica por 17 anos. Uma das reflexões levantadas durante o episódio, por exemplo, é como a violência se manifesta por caminhos diferentes da agressão física, como o controle financeiro e social, que visam reduzir a autonomia da mulher, mas sem deixar marcas expostas.

“Como não tinha muito estado de consciência, você não consegue dar nome às coisas, então você não sabe nem como sair, porque você não consegue identificar esse processo (de violência). Quando começa, quando é meu limite pra parar?”, explica Muryell. A promotora também ressalta que o processo para saída do ciclo de violência não pode ser romantizado. “O processo não é lindo. Ele é necessário.”

Outra história abordada no projeto é a de Vanessa Vidal. Surda, ela se destacou em 2008 quando foi 2º lugar no concurso Miss Brasil. “Apesar de ser surda, sou uma mulher, tenho muitas experiências, passei por muitas coisas que não foram fáceis, aprendi com outras pessoas. Estou aqui pra ensinar, mas também para aprender”.

Confira todos os episódios da série Nenhuma a Menos