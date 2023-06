Regiões do Ceará têm possibilidades de chuvas na última semana de junho; veja locais

O mês de junho tem poucas possibilidades de encerrar com dias chuvosos. De acordo com informações da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), entre a segunda-feira (26) e a quarta-feira (28), algumas regiões dos litorais de Fortaleza e Pecém têm possibilidade de chuva passageira entre a madrugada e a manhã.

No geral, há baixa possibilidade de chuva em todo o Ceará, mas as macrorregiões Jaguaribana e Cariri também têm chances de registros pontuais entre tarde e noite. Segundo a Fundação, as chuvas previstas estão associadas a sistema de brisa e dos efeitos locais (temperatura, umidade e relevo).

Já segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na quinta-feira (29), os litorais Norte, Pecém, Fortaleza, Baturité e parte da região Jaguaribana devem ter muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada ao longo do dia. O restante do Estado aparece com nuvens, mas sem possibilidade de chuvas.

Na sexta-feira (30), mais áreas do Ceará podem ter muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. Entram nessa previsão a Ibiapaba e parte do Sertão Central. O restante do Estado, novamente, não deve ter precipitações.

Confira a previsão do tempo segundo o Inmet para os próximos dias em Fortaleza:

Segunda-feira (26)

Noite: Muitas nuvens

Temperatura Mínima: 23°C

Tendência: Estável

Temperatura Máxima: 31°C

Tendência: Estável

Terça-feira (27)

Muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada

Temperatura Mínima: 24°C

Tendência: Ligeira Elevação

Temperatura Máxima: 31°C

Tendência: Estável

Quarta-feira (28)

Muitas nuvens com chuva isolada

Temperatura Mínima: 24°C

Tendência: Estável

Temperatura Máxima: 31°C

Tendência: Estável

Quinta-feira (29)

Muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada

Temperatura Mínima: 25°C

Tendência: Ligeira Elevação

Temperatura Máxima: 31°C

Tendência: Estável

Sexta-feira (30)

Muitas nuvens com chuva isolada

Temperatura Mínima: 25°C

Tendência: Estável

Temperatura Máxima: 31°C

Tendência: Estável

Melhor quadra chuvosa em 3 anos

O intervalo de fevereiro a maio de 2023 teve o registro da melhor quadra chuvosa dos últimos 3 anos. Segundo balanço divulgado pela Funceme, os registros deste ano ficaram em torno da média e foram puxados pelas precipitações do mês de março.

Nos últimos 10 anos, a média de 642 milímetros registrada em 2023 só ficou atrás dos resultados de 2020 (727,4mm) e de 2019 (671,9mm).

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE