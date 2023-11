Personalidades cearenses recebem condecorações durante fórum de embaixadores da paz em Fortaleza

Personalidades e autoridades cearenses receberam nesta quinta-feira (9) medalhas de condecoração da Associação Internacional dos Embaixadores da Paz no Brasil (Aeib).

O evento ocorreu na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), em solenidade no 1º Fórum Estadual de Concessão de Condecorações de Medalhas da Aieb Brasil. É a primeira vez que o evento, criado no Rio de Janeiro, ocorre no Ceará.

Entre os homenageados estão Igor Queiroz Barroso, presidente do Instituto Myra Eliane e do Conselho de Administração no Grupo Edson Queiroz, e Lúcio Alcântara, ex-governador do Ceará.

Legenda: Igor Queiroz Barroso recebeu a homenagem na noite desta quinta-feira (9), na Alece Foto: Kid Jr

Autoridades como integrantes do Corpo de Bombeiros e também da Polícia Militar também foram agraciados com a homenagem, conforme a organização.

As medalhas foram entregues a pessoas com currículos e trabalhos notáveis, cujas ações contribuem para a perpetuação da paz, lei e ordem e mérito policial.