O que é mediação comunitária? Saiba onde e como resolver conflitos sem ir à Justiça no Ceará

Espaços para a solução de conflitos através do diálogo, os núcleos de mediação comunitária surgiram no Ceará para desenvolver uma cultura de paz e o combate à violência dentro de comunidades mais vulneráveis. Com apoio dos voluntários, questões familiares, brigas entre vizinhos e até cobrança de dívidas são resolvidas de forma ágil e sem custo.

O programa foi idealizado pelo Governo do Estado, em 1998. Em setembro do ano seguinte, as “Casas de Mediação Comunitária” saíram do papel, com a proposta de a comunidade de baixa renda atuar diretamente na resolução e prevenção de problemas.

Inicialmente, existiam sete Casas de Mediação: quatro na Capital (sendo a pioneira no Pirambu), uma na Região Metropolitana e duas no interior do Estado.

Em 2007, as Casas passaram a ser atribuição do Programa Núcleos de Mediação Comunitária (Pronumec), do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE). Hoje, há 12 núcleos fixos e um itinerante.

O método envolve um mediador, que não tem poder sobre as partes (não decide nem sugere soluções), para facilitar a comunicação entre elas e ajudar na criação de um consenso mutuamente satisfatório. Qualquer pessoa física ou jurídica pode ser atendida.

Os conflitos que podem ser resolvidos na mediação comunitária incluem:

Conflito familiar

Conflito de vizinhança

Pensão alimentícia

Reconhecimento de paternidade

Separação consensual

Dissolução de união estável

Conflito de imóvel

Conflito de locação

Conflito trabalhista

Cobrança de dívida

Conflito do consumidor

Conflito societário

Conflito escolar

Lesão corporal leve

Apropriação indébita

Difamação

Injúria

Calúnia

Ameaça

O Diário do Nordeste ouviu a mediadora licenciada Irene Sousa, de Caucaia; o supervisor de Forquilha, Airton Neres; e a coordenadora do Pronumec, Ana Cláudia Uchoa, para explicar como funciona o procedimento.

Geralmente, basta uma sessão para que se chegue a um acordo, embora alguns casos possam se estender para duas ou mais ocasiões. Entenda o processo de mediação em 4 passos:

Abertura

Quando alguém busca um Núcleo e aceita resolver o conflito pela mediação, é aberto um procedimento e feito convite para a participação da outra parte, a fim de que compareça à sessão de mediação em dia e hora designados.

“Mandamos uma carta-convite. Não é intimação, então a pessoa aceita ou não. Se não aceitar, não acarreta em nada. Na terceira carta, perguntamos se quem abriu o procedimento quer que a gente encaminhe para a Justiça”, detalha Irene Sousa.

Pré-mediação

O mediador conversa individual e separadamente com o segundo interessado para explicar o que é mediação, os objetivos, princípios, limites e regras do método. Se aceitar, o mediador chama os envolvidos para uma sala reservada onde ocorrerá a sessão conjunta.

Sessão conjunta

Essa é a reunião dos envolvidos no conflito sob a condução de um mediador, na qual todos podem falar e serem ouvidos para alcançar um consenso.

“Deixamos bem claro que é espontâneo, que a qualquer momento podemos interromper - mas é muito raro. Quando vai descambar para a violência, damos uma pausa. Mas, nesse tempo todo, eu mesma nunca interrompi”, diz Irene.

Segundo Airton Neres, não existe duração específica porque a sessão depende da complexidade do conflito, da habilidade do mediador e, principalmente, da cooperação e boa vontade das partes em criar uma solução satisfatória para ambas.

Direcionamentos

Quando as partes se entendem, é redigido um termo de acordo, em linguagem simples e informal, para que se assuma o compromisso da solução. Se o acordo for descumprido, as pessoas envolvidas podem retornar ao Núcleo para solicitarem nova mediação.

Por outro lado, não sendo possível o acordo, o mediador dá orientações socioeducativas e encaminhamentos que não podem ser atendidos pelos núcleos, para outros órgãos ou equipamentos sociais adequados.

Alta resolutividade

Na prática, a maior parte dos acordos é cumprida e os núcleos de mediação comunitária no Ceará alcançam a resolução de conflitos em mais de 80% dos casos acompanhados.

Além dos núcleos fixos, também é possível conseguir o serviço por meio dos mediadores comunitários que percorrem a Capital e municípios da Região Metropolitana num ônibus itinerante;

“Às vezes, vamos para um local onde não tem núcleo e para alguns lugares como o Bom Jardim que tem núcleo, mas é imenso. Durante um mês, o ônibus fica indo duas vezes por semana para aquele mesmo local para atender a população”, detalha Ana Cláudia Uchoa.

Isso é feito com apoio de 110 mediadores comunitários que passaram por uma formação, treinamento e entrevista até exercer as atividades. Qualquer pessoa com mais de 18 anos pode participar da seleção para o trabalho que acontece de forma voluntária.

Ana Claudia Uchoa Coordenadora do Pronumec A mediação comunitária é um instrumento democrático, de cidadania, onde a vontade das pessoas é levada em consideração e aprendem a resolver os conflitos sem precisar ir à Justiça

Quando as pessoas envolvidas chegam a um consenso, é feito um termo com a ajuda do mediador comunitário e assinado pelos envolvidos. “Embora esse termo não tenha um valor jurídico, a maior validade é a palavra das partes que encontraram a resolução”, detalha a promotora.

De acordo com o MPCE, as contribuições da mediação para a comunidade incluem:

Reforço da cultura de paz, através do estímulo ao diálogo e da solução pacífica dos casos em disputa;

Reforço da democracia direta, através da participação cidadã em temas que envolvam interesses coletivos e o monitoramento do poder público;

Aproximação do discurso do Direito à realidade da comunidade;

Estímulo a novos paradigmas no tratamento de diferenças, produzindo transformações culturais em âmbito coletivo e individual;

Atuação interdisciplinar e autônoma;

Desenvolvimento de ações preventivas de conflitos;

Incentivo ao trabalho voluntário.

Nisso, os mediadores comunitários devem assumir uma função de imparcialidade e promoção do diálogo entre quem está envolvido num conflito, como frisa Lilia Maia de Morais Sales, professora da Universidade de Fortaleza, do Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional e do Mestrado em Direito e Gestão de Conflitos.

“A mediação pode ser um mecanismo utilizado dentro da justiça restaurativa, pois é um conceito que não só penaliza, mas fortalece o cidadão restaurando a pessoa, trazendo novas atitudes”, acrescenta."Isso é importante para a inclusão da pessoa como protagonista da solução do seu problema".

