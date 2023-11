Novo binário no bairro Jacarecanga, em Fortaleza, tem obras iniciadas; veja como ficará tráfego

Fortaleza está implementando um novo binário na Av. Francisco Sá e Rua Monsenhor Dantas, no bairro Jacarecanga, em Fortaleza. Com a intervenção, os ônibus que trafegam no contrafluxo da Av. Francisco Sá será transferido para a Rua Monsenhor Dantas. Onze linhas do transporte público terão o itinerário desviado.

A Av. Francisco Sá passará a operar no sentido leste-oeste no trecho compreendido entre a Rua Adriano Martins e Pedro Clemente Fernandes. Já a Rua Monsenhor Dantas continuará operando no sentido contrário (oeste-leste). A nova configuração do trânsito na região deve começar a funcionar na próxima semana após a conclusão dos serviços.

Legenda: Sentido de vias no bairro Jacarecanga será alterado Foto: Divulgação/Prefeitura de Fortaleza

A gestão municipal justifica que a medida é necessária para reduzir riscos de acidentes, principalmente envolvendo pedestres. O projeto ainda inclui melhorias no pavimento, na sinalização e uma ciclofaixa bidirecional na Av. Francisco Sá, entre a Av. Filomeno Gomes e Rua Padre Anchieta, permitindo a conexão entre as infraestruturas cicloviárias que já existem nas ruas José Jatahy e Padre Anchieta.

Veja também

Mudança de velocidade

Está previsto ainda a readequação da velocidade de 40 km/h nas ruas Monsenhor Dantas e Padre Clemente Fernandes, além de alargamento de calçadas, extensão de passeio e esquinas seguras.

De janeiro de 2019 a junho deste ano, foram registrados 77 acidentes com vítimas na Av. Francisco Sá, sendo nove atropelamentos, conforme a Autarquia Municipal Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC).

"Com esse pacote de ações, vamos aumentar a segurança viária e melhorar a circulação no local. Nosso dever é preservar a vida de todos, sobretudo, de quem é mais frágil no trânsito", reforça Antônio Ferreira, superintendente da AMC.

Veja linhas impactadas