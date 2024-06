Escolas são protagonistas na educação ambiental de crianças e adolescentes

Em um mundo marcado por crescentes desafios ambientais, a educação ambiental surge como recurso essencial para trilhar um caminho rumo a um futuro mais sustentável. Assim, as escolas assumem um papel fundamental, agindo como construtoras de agentes de mudança que desde cedo reconhecem a importância de preservar o meio ambiente e adotar práticas de consumo consciente.

Nesse contexto, Fortaleza estabelece um compromisso com essa causa ao ter um projeto destinado para o reconhecimento da atuação de escolas públicas municipais a partir do Selo Escola Amiga do Meio Ambiente, criado pela prefeitura da cidade, através da Secretaria Municipal de Educação (SME).

A iniciativa, que está na 3ª edição neste ano de 2024, é amparada pelas diretrizes do Ministério da Educação (MEC) e pela Lei nº 14.892/2011, que instituiu a Política Estadual de Educação Ambiental. Com ações de sensibilização e mobilização para os problemas ambientais da cidade, o projeto busca fomentar a participação ativa de alunos, professores e da comunidade escolar.

O Selo funciona como um incentivo para que as escolas implementem projetos inovadores e engajadores. Para conquistá-lo, as instituições precisam cumprir uma série de requisitos, como a realização de atividades práticas com os alunos e a promoção de ações de conscientização na comunidade.

"Nas escolas de Fortaleza, a educação ambiental se traduz em ações concretas que vão além das aulas teóricas”, afirma Andrea Peres, gerente da Célula de Assistência ao Educando da SME. “Alunos constroem hortas comunitárias, separam o lixo para reciclagem, criam materiais pedagógicos com resíduos recicláveis, plantam mudas de árvores e participam de gincanas e apresentações culturais. As crianças e adolescentes desenvolvem uma consciência crítica sobre os impactos das ações humanas no meio ambiente e a importância de adotar hábitos mais sustentáveis. A Secretaria reconhece e recompensa essa mobilização das escolas através do Selo Escola Amiga do Meio Ambiente, incentivando a construção de uma sociedade mais engajada e sustentável", conclui.

Escola Amiga do Meio Ambiente

A Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Crescer e Aprender, localizada no bairro Bom Jardim, é um exemplo de instituição da rede municipal reconhecida pela Secretaria de Educação através do Selo Escola Amiga do Meio Ambiente. Dividida em duas unidades, a escola, além de realizar as atividades coletivas e ter aulas sobre educação ambiental, também foi destaque na gincana Missão Verde, associada ao Programa Fortaleza Limpa, que movimenta os alunos a partir do estímulo à coleta seletiva de garrafas PET e latinhas de alumínio.

Com papel fundamental na formação de cidadãos, as escolas podem ser poderosos agentes transformadores na construção de um futuro mais verde. Ao implementar projetos de educação ambiental, as instituições de ensino contribuem para conscientizar os alunos sobre a importância da preservação ambiental, desenvolver valores socioambientais, estimular a participação da comunidade escolar e criar uma cultura de sustentabilidade na escola e em casa.