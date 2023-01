Com armações por R$ 39,90, ótica está com promoção de volta às aulas

Com a chegada do período de volta às aulas, além das compras de material escolar e fardas, redobrar a atenção com os cuidados com a visão é importante para que não surja desconforto durante os momentos de estudo. Com essa perspectiva, a Ótica Sinhazita, localizada no Centro de Fortaleza, está com promoções exclusivas para alunos, pais, professores, colaboradores de escolas e público em geral.

Na Ótica Sinhazita, qualquer armação sai por R$ 39,90. Já as lentes com tecnologia blue saem a partir de R$ 299,90. “A lente com antirreflexo e filtro azul bloqueia e filtra a luz azul violeta prejudicial aos nossos olhos, impedindo que ela chegue na retina. A luz azul está nos aparelhos eletrônicos que usamos todos os dias: celulares, computador, tablets, dentre outros”, explica Vanderson Pires, sub-gerente da empresa.

Com preço competitivo de armações e opções de modelos de óculos para todos os públicos, a Ótica Sinhazita, também está com outra promoção exclusiva. Os 30 primeiros clientes que entrarem em contato receberão óculos de sol com proteção UV gratuitamente na compra de óculos de grau completo.

De acordo com Gabriele Aquino, proprietária da Ótica Sinhazita, a empresa entrega os óculos completo em até 60 minutos, com armações a partir de R$ 39,90. Além disso, todos os fornecedores de lentes do mercado são parceiros da empresa, o que amplia as opções de compras dos clientes.

A Óticas Sinhazita também atende em domicílio tanto clientes individuais quanto empresas. Para o atendimento de equipes de trabalho, a ótica envia um oftalmologista ao local. Diversas opções de armações também são levadas para escolha.

Fabricantes de lentes como Hoya, Zeiss, Essilor, Varilux, Optview estão disponíveis para a compra dos clientes. Além disso, a Óticas Sinhazita também conta com uma marca autoral de armações.

Com laboratório próprio, a empresa realiza as consultas gratuitamente para clientes que adquirirem óculos completo. “Trabalhamos com preço justo e qualidade com relação às outras lojas. Fizemos uma pesquisa de mercado e batemos os preços”, detalha Gabriele Aquino.

Serviço

Ótica Sinhazita

Endereço: Rua Pedro Pereira, 166 altos, Sala 1.

Telefone: (85) 9 97932703

Whatsapp: (85) 9 82190616