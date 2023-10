Centro de Referência em Saúde do Trabalhador inaugura nova sede nesta quinta-feira (26)

A nova sede do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (Cerest) será inaugurada às 16h desta quinta-feira (26), em espaço localizado na Rua dos Tabajaras, 268, Praia de Iracema, em Fortaleza.

A celebração, promovida pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), contará com o lançamento da Linha de Cuidado em Transtorno Mental Relacionado ao Trabalho. A secretária da Saúde do Estado, Tânia Mara Coelho, está entre as autoridades presentes no evento.

O Cerest é um serviço de atenção especializado em saúde do trabalhador que compõe a Rede de Atenção à Saúde do Estado do Ceará e é responsável por desenvolver suporte técnico, pedagógico, clínico assistencial para toda a Rede de Atenção à Saúde do Estado.

A prevenção, promoção, vigilância, educação permanente e atenção integral à saúde dos trabalhadores norteiam as estratégias do Cerest nos municípios do Estado. Mara Tavares, diretora do centro, afirma que a nova sede representa um importante avanço na Rede de Atenção em Saúde do Trabalhador do Ceará (Renast/CE).

"O equipamento vai possibilitar a ampliação de atendimentos referenciados em atenção, educação e vigilância, de média e alta complexidade. Além disso, vamos atuar de forma intra e intersetorial para garantir ações planejadas a partir do reconhecimento do perfil produtivo, distribuição da população trabalhadora nos ramos de atividade econômica, perfil epidemiológico e principais agravos prevalentes", diz.

A diretora do Centro explica ainda que o Cerest é um serviço especializado e recebe os trabalhadores por meio de encaminhamentos de referência. "Qualquer serviço que compreende o Sistema Único de Saúde, encaminha esse paciente. Esse encaminhamento deve ser apresentado na primeira consulta, no primeiro atendimento, juntamente com os documentos, o RG, o documento do Cartão SUS, para que ele realmente tenha acesso ao primeiro atendimento no serviço que se dá, exatamente por uma equipe multi-profissional", pontua.

Em 2023, o Centro registrou cerca de 1.400 atendimentos referentes à vigilância em saúde do trabalhador, como inspeção sanitária, atividade educativa e recebimento de denúncias.