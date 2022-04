Wanderléia faz show gratuito em Fortaleza para celebrar o Dia das Mães

De volta à Capital, Wanderléa vai se apresentar em um show gratuito em homenagem às mães no próximo dia 6 de maio, uma sexta-feira, no RioMar Fortaleza. A eterna “Ternurinha” irá presentear o público com as canções “Pare o casamento”, “Foi assim” e outros grandes sucessos.

A apresentação está marcada para acontecer na praça de alimentação do shopping, às 19h30. O evento faz parte do projeto “Jantar das Mães RioMar”. Guilherme Arantes, Paulo Ricardo, Leoni, Waldonys, Moraes Moreira, Altemar Dutra Jr. e Tirullipa foram alguns dos artistas que já participaram da iniciativa.

Musa da Jovem Guarda

Wanderléa surgiu para a música ainda na década de 1960, quando criança. À época, ganhou concursos artísticos até conhecer Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Juntos, fizeram bastante sucesso com o movimento que ficou conhecido como Jovem Guarda.

A cantora também gravou com Raul Seixas e Gonzaguinha, além de ter dado voz a releituras à cantora estadunidense Tina Turner. Atualmente, está gravando um novo disco. Intitulado “Wanderléa canta Choros”, conta com músicos como Alessandro Penezzi, Fabio Torres e participações especiais de Toninho Ferragutti, Cristovão Bastos, Hamilton de Holanda e Egberto Gismonti.

Jantar de Mães RioMar Fortaleza apresenta Wanderléa Quando: 06 de maio (sexta-feira)

Horário: 19h30

Local: Praça de Alimentação do RioMar Fortaleza (Piso L3)

Acesso gratuito