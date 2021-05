Professor lança chamada de textos literários para publicação de antologia fortalezense

De modo a fomentar, fortalecer e dinamizar a produção cultural da Capital, está aberta uma chamada de textos literários para a publicação da I Antologia Fortalezense de Escritores e Convidados - Fortalecendo Laços.

A iniciativa é capitaneada por Antônio Marcos Bandeira, um dos organizadores do material. O professor de Artes e Língua Portuguesa da rede estadual de ensino do Ceará mantém um perfil no instagram em que é possível encontrar as principais informações referentes ao projeto.

Aos interessados, os textos podem ser enviados até o dia 7 de junho para o e-mail antologiaescritorescearenses@gmail.com. Nele, a autora ou o autor também devem incluir uma minibiografia de cinco linhas, bem como um contato de telefone.

Serão aceitos apenas textos em língua portuguesa, com temática a critério do autor e com limite de uma ou duas laudas contemplando os seguinte gêneros textuais: poesia, conto, crônica, cordéis ou artigo de opinião.

Disponibilização

Para participar da antologia, a pessoa interessada precisa adquirir, no mínimo, dois exemplares como compra antecipada, no valor de R$ 30. O co-autor (a) que desejar mais livros, poderá adquirir pela quantia de R$25 cada.

O pagamento poderá ser realizado de forma integral ou em duas parcelas até o dia 30 de junho. A antologia será disponibilizada de forma impressa no dia do encontro entre os participantes, marcado para o dia 6 de novembro, em Fortaleza, de forma presencial (local a definir) ou virtual.

Serviço

Chamada de textos para publicação da I Antologia Fortalezense de Escritores e Convidados - Fortalecendo Laços

Envio até o dia 7 de junho de 2021 para o e-mail antologiaescritorescearenses@gmail.com. Mais informações por meio deste link