Morre o compositor cearense Eason Nascimento em decorrência da Covid-19

O compositor Eason Nascimento faleceu, na madrugada desta terça-feira (2). O letrista estava internado em Fortaleza, após contrair a Covid-19. As informações são da família e dos colegas da música. Ele lançou vários discos autorais, tendo canções interpretadas por cantores e instrumentistas como Rodger Rogério, Waldonys, Adelson Viana, Luizinho Duarte, Marcos Lessa, entre outros.

Eason Nascimento lançou os discos "Recado", "Passarinho" e "Vivo a Sonhar". Também produziu o DVD e CD "Forró Brasileiro", em parceria com o maestro Luciano Franco e com o cantor e compositor Edinho Vilas Boas. Atualmente, estava finalizando mais um disco em estúdio com o contrabaixista e técnico de gravação Edson Sancho.

No ano de 2014, ganhou o Festival de Machinhas do Shopping Benfica, com a canção "Carnaval só Para Você", em parceria com Luizinho Duarte. No ano seguinte, conquistou o segundo lugar no mesmo festival, também em parceria com Luizinho Duarte, com "Meu Carnaval é Paixão".

Na internet, ele manteve o Blog do Eason, com publicações sobre discos de compositores e instrumentistas cearenses, destacando a força da música feita no Ceará.