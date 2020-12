Mansão de Xuxa Meneghel no Rio está à venda por cerca de R$ 45 milhões

A mansão da apresentadora Xuxa Meneghel está a venda por cerca de US$ 8,8 milhões, valor equivalente a R$ 45 milhões. O imóvel está localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro e foi colocado à venda em um imobiliário internacional, de acordo com publicação do UOL.

De acordo com a descrição, o interior da casa oferece estúdio de gravação, cinema particular, jardim tropical, além de um apartamento no subsolo. Veja algumas imagens do site:

Já na área externa, o atrativo fica pra a varanda com piscina, quadras de vôlei e basquete, sala de pilates, hidromassagem e academia.

A intenção de Xuxa seria de vender o imóvel desde 2018. A mudança seria para comprar outra propriedade, onde deve morar com o namorado Junno Andrade.