Festival da Música de Fortaleza 2021: inscrições, processo seletivo e premiação

A edição 2021 do Festival da Música de Fortaleza está com inscrições abertas pela internet até o dia 18 de outubro. Anualmente, o evento conta com participação de instrumentistas, músicos e compositores. A premiação para o primeiro colocado é de R$ 40 mil.

Podem realizar inscrição no Festival da Música de Fortaleza os artistas residentes no Brasil e no exterior, com idade acima de 18 anos, e que apresentem música inédita composta em língua portuguesa, dos mais variados gêneros.

O classificado em 1º lugar receberá um prêmio no valor de R$ 40.185, enquanto o classificado em 2º lugar receberá o prêmio de R$ 12.600. Já o 3º colocado e o eleito melhor intérprete receberão o prêmio de R$ 5.700. Os valores terão desconto dos impostos devidos legalmente.

O processo seletivo do Festival da Música de Fortaleza ocorre entre os meses de outubro e dezembro de 2021, em etapas que incluem desde o período de inscrição até as apresentações seletivas e a fase final.

Processo seletivo

Legenda: Teatro São José será palco novamente de Festival Foto: Divulgação/Prefeitura de Fortaleza

Uma curadoria analisará os documentos e as músicas dos inscritos, quando adotará como critério de seleção, também, a originalidade da música, a criatividade da letra, a melodia e a harmonia.

Composta por cinco membros, a curadoria selecionará 30 canções que serão divididas entre duas eliminatórias.

A ordem das apresentações nas eliminatórias será definida mediante sorteio a ser realizado no dia 15 de novembro de 2021.

As duas fases eliminatórias, cada uma com 15 concorrentes, ocorrerão nos dias 02 e 03 de dezembro, quando serão escolhidas as 12 músicas finalistas.

Teatro é palco de evento

As apresentações acontecerão no Teatro São José, com transmissão ao vivo nos canais oficiais da Prefeitura de Fortaleza.

A grande do final do Festival da Música de Fortaleza 2021 ocorrerá no dia 4 de dezembro de 2021.

Datas

Inscrições: até 18 de outubro

Divulgação das 30 músicas selecionadas: 10 de novembro

1ª Eliminatória: 2 de dezembro

2ª Eliminatória: 3 de dezembro

Final: 4 de dezembro

Mais informações: (85) 3105-1294

“Se Eu Fosse Eu” ganhou Festival da Música de Fortaleza 2020

Na edição do ano passado, o Festival da Música 2020 aconteceu no Teatro São José. Composta por Shirley Diógenes e interpretada por Jeffe, a música “Se Eu Fosse Eu” foi a vencedora da competição, garantindo um contrato no valor de R$ 30 mil.

A mesma canção levou o prêmio de melhor intérprete, de R$ 5 mil. “Esse tipo de espaço não é o que a gente geralmente ocupa, não geralmente da forma que foi realizado neste Festival hoje. Foram três corpos negros em destaque no estado do Ceará. Ganhar a primeira colocação e poder nos dar voz e visibilidade é inexplicável”, declarou Jeffe.