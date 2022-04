Com sessão lotada, Lázaro Ramos estreia o filme 'Medida Provisória' em Fortaleza

Uma noite especial no aniversário de Fortaleza. O Cineteatro São Luiz foi palco, nesta quarta-feira (13), da pré-estreia do filme “Medida Provisória". Um bom público compareceu ao cinema para acompanhar a estreia de Lázaro Ramos na direção.

O ator e cineasta esteve presente à sessão e dividiu a alegria de apresentar aos cearenses o seu primeiro filme atrás das câmeras.

Aplaudido de pé, Lázaro Ramos contou que o trabalho de divulgação de "Medida Provisória" tem sido intenso nos últimos 15 dias. No entanto, a emoção de encontrar o carinho da plateia tem sido um forte apoio nessa jornada que a produção atravessa.

"Eu sei que faço parte de um movimento que valoriza a cultura, que está na luta por direitos iguais. Esse filme fala sobre isso", explicou o cineasta.

Alerta para o País

A trama de "Medida Provisória" se passa em um futuro distópico. Nessa história, o governo brasileiro decreta uma medida que obriga os cidadãos negros a migrarem para a África. Esse cenário afeta diretamente a vida do casal formado pela médica Capitú (Taís Araújo) e pelo advogado Antonio (Alfred Enoch), bem como a de seu primo, o jornalista André (Seu Jorge), que mora com eles no mesmo apartamento.

Diante desse terror, e separado por força das circunstâncias, o casal encara o dilema de não saber se conseguirá um dia se reencontrar.

O filme é baseado na peça "Namíbia, não!" (2011), de Aldri Anunciação, dirigida por Lázaro nos teatros.

Luta anti-racista e reflexão social

Para o diretor, por meio da distopia, a obra tem o objetivo de fazer um alerta acerca do Brasil. "O filme flerta com uma distopia e, para além de gênero, tem uma proposta narrativa de usar elementos muito queridos do público como a comédia, o melodrama e ação para convocar as pessoas para a luta anti-racista"

O longa-metragem brasileiro promete agradar aos fãs de produções como "The Handmaid's Tale" e "Black Mirror". Para Lázaro, uma oportunidade de diversão e cultura para toda a família.

O filme tinha expectativa de ser lançado em 2021, mas a exibição no circuito comercial foi adiada. De acordo como os produtores, o processo para distribuição enfrentou entraves burocráticos da Agência Nacional do Cinema (Ancine).

Agora, nas salas de todo o País, a expectativa é que o público conheça essa história que transmite uma poderosa reflexão social.

