Ailton Krenak, Tony Bellotto e grande time de escritores vêm a Fortaleza para debater temas atuais

Já imaginou bater um papo com Ailton Krenak, Tony Bellotto, Mary Del Priore, Fabrício Carpinejar, entre outros importantes nomes da literatura brasileira contemporânea? De 18 de abril a 17 de maio, esse poderoso time desembarca em Fortaleza para discutir temas da atualidade, de forma presencial.

Os momentos integram o projeto literário Diálogos Contemporâneos, realizado pela Associação dos Amigos do Cinema e da Cultura (AACIC), com sede em Brasília. No total, serão oito conferências no Cineteatro São Luiz, a partir de diferentes perspectivas. O acesso é gratuito e por ordem de chegada.

Legenda: No dia 27 de abril, Preta Ferreira fala sobre “Desigualdades étnico-raciais, memória e apagamentos de negras e negros na história” Foto: Rodrigo Zaim/Divulgação

A programação será marcada por um ou dois encontros semanais, sempre às 19 horas. O protocolo de acesso ao local será conforme o decreto do Governo do Estado do Ceará vigente no período. Os encontros terão transmissão ao vivo no canal da AACIC no YouTube.

Na semana de abertura, o projeto recebe a escritora Mary Del Priore. Em 18 de abril, ela discute o tema “Opressão, sofrimento e depressão na construção histórica do Brasil”. Por sua vez, do dia 19, o convidado é Fernando Morais, que conversa sobre “Guerras culturais - corações e mentes, negacionismo e pós-verdade”.

Literatura e realidades

Nas semanas seguintes, os convidados e temas serão: Tony Bellotto sobre “Segurança e violência policial na literatura brasileira”, em 26 de abril; no dia seguinte, Preta Ferreira fala sobre “Desigualdades étnico-raciais, memória e apagamentos de negras e negros na história”; em 3 de maio, Viviane Mosé debate o tema “O alvo da vida não é ser feliz, é aprender a viver”; no dia 9, Sérgio Vaz discorre sobre “Literatura e realidade”; e no dia 16, Fabrício Carpinejar conversa a respeito de “O envelhecimento e o espaço social dos que não são mais jovens”.

O encerramento é em 17 de maio. O convidado, Ailton Krenak, discute “A cultura do descarte: sociedade de consumo, meio ambiente e o futuro da humanidade”. Nomes de importante atuação na cultura do Ceará vão mediar os debate: Isabel Costa, Sávio Alencar, Élcio Batista, Nina Rizzi, Lia Sanders, Tuyra Andrade, Anna K Lima e Talles Azigon.

Legenda: Autor da biografia do ex-presidente Lula, Fernando Morais sobre Guerras culturais Foto: Divulgação

Além das conferências, grupos de alunos de oito escolas públicas vão estudar durante um mês um livro de um dos escritores convidados do projeto. Serão 30 estudantes de cada escola. Na ocasião da vinda do autor a Fortaleza, o grupo de estudo de cada escola participará de um bate-papo exclusivo com o autor da obra estudada.

A ação será desenvolvida com grupo de alunos do Liceu do Conjunto Ceará, EEM Presidente Roosevelt, EEFM Luiza Távora Promorar, EEFM Paróquia da Paz, EEMTI Visconde do Rio Branco, EEMTI Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, Liceu da Messejana e EEMTI Profa. Telina Barbosa da Costa.



Serviço

Projeto Literário Diálogos Contemporâneos

Entre 18 de abril e 17 de maio no Cineteatro São Luiz, sempre às 19h. R. Major Facundo, 500 - Centro. Acesso gratuito, por ordem de chegada (sem retirada de ingresso). Será exigida a apresentação do passaporte vacinal com as três doses ou dose de reforço. A ocupação da capacidade máxima, de 1032 lugares, é permitida. Há disponibilidade de álcool em gel no hall de entrada e o uso de máscara é indispensável. Transmissão ao vivo no canal da AACIC no YouTube.



Programação completa

18/04 (segunda), 19h - Com Mary Del Priore e mediação de Isabel Costa

Tema: Opressão, sofrimento e depressão na construção histórica do Brasil

19/04 (terça), 19h - Com Fernando Morais e mediação de Sávio Alencar

Tema: Guerras culturais - corações e mentes, negacionismo e pós-verdade

26/04 (terça), 19h - Com Tony Bellotto e mediação de Élcio Batista

Tema: Segurança e violência policial na literatura brasileira

27/04 (quarta), 19h - Com Preta Ferreira e mediação de Nina Rizzi

Tema: Desigualdades étnico-raciais, memória e apagamentos de negras e negros na história

03/05 (terça), 19h - Com Viviane Mosé e mediação de Lia Sanders

Tema: O alvo da vida não é ser feliz, é aprender a viver

09/05 (segunda), 19h - Com Sérgio Vaz e mediação de Tuyra Andrade

Tema: Literatura e realidade

16/05 (segunda), 19h - Com Fabrício Carpinejar e mediação de Anna K. Lima

Tema: O envelhecimento e o espaço social dos que não são mais jovens

17/05 (terça), 19h - Com Ailton Krenak e mediação de Talles Azigon

Tema: A cultura do descarte: sociedade de consumo, meio ambiente e o futuro da humanidade

