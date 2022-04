PM morre após bater viatura em caminhão, capotar e atingir outro carro em Nova Friburgo, RJ

Um policial militar morreu após um grave acidente de trânsito na RJ-116, em Nova Friburgo (RJ), nesta quarta-feira (27). Câmera de segurança mostra o momento em que o carro da Polícia tenta fazer uma ultrapassagem, mas perde o controle, bate na traseira de um caminhão, capota e atinge uma caminhonete que vinha em sentido contrário. Um ciclista que vinha no sentido da caminhonete cai após ser surpreendido com a batida, que amassou o teto da viatura e imprensou o militar, segundo o portal G1. O agente que conduzia o carro morreu no local; o outro PM, no banco do carona, foi socorrido para um hospital com ferimentos e não corre risco de morte.

