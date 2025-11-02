Arquibancada de igreja cai e deixa pelo menos 10 feridos no RJ

Parte da arquibancada de uma igreja da Assembleia de Deus desabou e deixou pelo menos 10 feridos. O caso ocorreu no município de Araruama, no Rio de Janeiro, na noite de sábado (1º). Os fiéis foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros, acionados às 20h. Conforme o g1, as vítimas tiveram ferimentos leves e apenas duas precisaram ser levadas a uma unidade de saúde na cidade. Uma já foi liberada.