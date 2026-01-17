Três pessoas morrem em queda de helicóptero no Rio de Janeiro

Um helicóptero com três passageiros caiu na manhã deste sábado (17) em Guaratiba, no Rio de Janeiro. As três pessoas morreram.

A aeronave caiu em uma área de mata, próximo à Avenida Levy Neves, segundo reportado pelo g1.

Ainda não há informações sobre a causa do acidente, o destino do helicóptero e a identidade das vítimas.

Veja também País Quem era Erlan Bastos, que morreu aos 32 anos País Corretora desaparece após descer para subsolo de prédio no interior de Goiás País Sistema Smart Sampa leva à prisão da irmã de Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo

Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local e, até por volta de 13h40, ainda tentavam resgatar os corpos.

A corporação deslocou viaturas e helicópteros para atender a ocorrência.