Três pessoas morrem em queda de helicóptero no Rio de Janeiro
Aeronave caiu em área de mata na cidade de Guaratiba.
Um helicóptero com três passageiros caiu na manhã deste sábado (17) em Guaratiba, no Rio de Janeiro. As três pessoas morreram.
A aeronave caiu em uma área de mata, próximo à Avenida Levy Neves, segundo reportado pelo g1.
Ainda não há informações sobre a causa do acidente, o destino do helicóptero e a identidade das vítimas.
Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local e, até por volta de 13h40, ainda tentavam resgatar os corpos.
A corporação deslocou viaturas e helicópteros para atender a ocorrência.
