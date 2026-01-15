Sistema Smart Sampa leva à prisão da irmã de Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo

A irmã do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), foi presa nesta quinta-feira (15) após ser identificada pelo sistema de reconhecimento facial Smart Sampa, programa de monitoramento criado pela atual gestão municipal.

Segundo a Polícia Militar, Janaina Reis Miron possuía dois mandados de prisão em aberto por desacato, embriaguez ao volante e lesão corporal.

A prisão ocorreu depois que câmeras do Smart Sampa emitiram um alerta ao detectar uma pessoa procurada pela Justiça nas dependências de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no bairro do Socorro, zona sul da capital.

Policiais militares do 1º Batalhão foram acionados e realizaram a abordagem por volta das 15h20, na UBS Veleiros, na Avenida Clara Mantelli.

Após a confirmação da identidade e da vigência das ordens judiciais, Janaina foi conduzida ao 11º Distrito Policial, em Santo Amaro, onde a ocorrência foi registrada para o cumprimento das determinações legais.

Mandado em aberto

Um dos mandados refere-se a um episódio ocorrido em 20 de outubro de 2022, na rodovia Professor João Hipólito Martins, em Botucatu, no Interior de São Paulo.

Conforme relato dos policiais que atenderam a ocorrência, Janaina dirigia um veículo Hyundai IX35 de forma irregular, apresentava sinais de embriaguez e estava com a documentação pessoal e do carro vencida.

Segundo o registro policial, ao ser informada de que seria levada a uma delegacia, ela teria ofendido os agentes, ameaçado soltar cães da raça pitbull contra a equipe e alegado ter ligação com a Polícia Militar por meio do marido.

Ainda de acordo com o relato, a mulher correu em direção à rodovia, sendo contida para evitar risco à própria integridade.

Janaina afirmou posteriormente que não estava embriagada, mas sob efeito de medicamentos, e negou ter se comportado de forma agressiva. Em julho de 2025, ela foi condenada a um ano e três meses de prisão em regime aberto.

Em nota, a Prefeitura de São Paulo declarou que a prisão ocorreu em cumprimento a mandados judiciais e seguiu os protocolos legais previstos no funcionamento do Smart Sampa.

O que é o Smart Sampa?

Legenda: Atualmente, a rede Smart Sampa conta com mais de 40 mil câmeras ativas na capital paulista. Foto: Divulgação / Prefeitura de São Paulo.

Criado em 2023, o sistema é considerado o maior programa de monitoramento por câmeras do país e utiliza tecnologia de reconhecimento facial para identificar foragidos, localizar pessoas desaparecidas e auxiliar na prevenção de crimes.

Atualmente, a rede conta com mais de 40 mil câmeras ativas na capital, com previsão de expansão nos próximos anos.

O caso chama atenção por envolver diretamente um familiar do prefeito e por ter sido solucionado pela mesma tecnologia apresentada pela gestão municipal como pilar de sua política de segurança pública.