Quem era Erlan Bastos, que morreu aos 32 anos
Natural de Manaus (AM), o jornalista teve passagens por diferentes emissoras.
O jornalista Erlan Bastos faleceu neste sábado (17), em Teresina, no Piauí, aos 32 anos. O falecimento causou tristeza em admiradores e colegas de profissão.
Ele estava internado há alguns dias, em decorrência de um câncer no intestino. A informação foi confirmada por familiares à TV Meio Norte.
O jornalista é natural de Manaus e radicado no Piauí, onde iniciou sua carreira com foco no entretenimento e nos bastidores de notícias.
Erlan teve passagens pela Record e TV Meio Norte.
APRESENTADOR DE TV
Erlan começou como jornalista do portal Em Off, onde publicava notícias exclusivas sobre famosos e celebridades.
Na TV, o jornalista se tornou mais conhecido com o 'A Hora da Venenosa', na Record TV. Já em 2020, passou a comandar o Balanço Geral. Ele atuou no Ceará, na TV Cidade.
Seu último passo profissional foi na NC TV Amapá, onde apresentou o 'Bora Amapá'. A emissora lamentou a partida do jornalista.
“Em um período tão breve, Erlan conseguiu o que muitos levam anos para construir: mudou os rumos do jornalismo investigativo e crítico no Amapá”, disse em nota.