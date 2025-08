Tio de Michelle Bolsonaro preso com conteúdo de pedofilia é solto em audiência de custódia

Gilberto Firmo Ferreira, tio da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, foi solto em audiência de custódia realizada pela Justiça, neste sábado (2). Ele foi preso na posse de vasto material com conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes, na cidade de Sol Nascente, no Distrito Federal, na última sexta-feira (1º).

Segundo o site Metrópoles, o juiz decidiu soltar Gilberto com a aplicação de três medidas cautelares: obrigação de comparecer a todos os atos do processo; obrigação de manter o endereço atualizado; e proibição de se ausentar do Distrito Federal por mais de 30 dias.

À Polícia Civil do Distrito Federal, Gilberto - que é surdo - confessou, com a ajuda de um intérprete de Libras, que compartilhava os vídeos criminosos em um grupo da rede social Facebook com outras cinco pessoas.

No depoimento, o suspeito afirmou que ganhou um celular de presente de um amigo e admitiu que sabia que havia material de pedofilia salvo no equipamento. Segundo Gilberto, ele recebia as imagens de outras pessoas e pedia para que parassem de mandar, mas o pedido não teria sido atendido.

Alvo de mandado de busca e apreensão

Gilberto Firmo Ferreira surgiu em uma investigação da Polícia Federal (PF) contra pornografia infantil, em razão do e-mail dele ter sido utilizado para compartilhar o conteúdo criminoso. Ele negou que ainda utilizasse o e-mail.

O Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) expediu um mandado de busca e apreensão contra Gilberto, que foi cumprido pela Polícia Civil do Distrito Federal, na última sexta-feira.

Durante o cumprimento do mandado, os policiais civis encontraram imagens de pornografia infantil no aparelho celular do suspeito, o que motivou a prisão em flagrante.

Ex-primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro (casada com o ex-presidente Jair Bolsonaro) não se manifestou sobre a prisão do tio com conteúdo pornográfico infantil, até a publicação desta matéria.