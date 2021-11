Tatuador fantasiado de goleiro Bruno responderá por apologia ao feminicídio em Manaus

O tatuador de Manaus que apareceu fantasiado de goleiro Bruno, condenado pelo assassinato da ex-namorada, responderá pelo crime de apologia ao feminicídio. A Secretaria da Segurança Pública do Amazonas informou que o suspeito irá prestar depoimento no 21º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

No registro que viralizou nas redes sociais, o homem zomba do assassinato de Eliza Samúdio vestindo uma camisa do Flamengo e segurando um saco de lixo com o nome da modelo.

A foto foi publicada no perfil da casa de shows "Porão do Alemão", sendo apagada após a repercussão negativa. A empresa se retratou pela publicação e pediu desculpas, alegando que o post foi feito por um estagiário de 20 anos que não tinha conhecimento sobre a dimensão do caso.

O delegado Rodrigo Barreto, titular da 4ª Seccional Oeste e responsável pela investigação do caso, informou que as imagens da casa noturna já foram requisitas e o homem será intimado para ser ouvido e assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

Bruno foi condenado pela Justiça a mais de 20 anos de prisão pelo sequestro, assassinato e ocultação de cadáver da ex-namorada Eliza Samudio, ocorrido em 2010. Atualmente, ele cumpre pena no regime semiaberto. Antes da condenação, havia defendido as equipes do Atlético-MG e Flamengo.

Demissão

Ao ter conhecimento do post, o estúdio de tatuagem "El Cartel Tatuaria", onde o suspeito trabalhava, anunciou nas redes sociais que identificou o funcionário na foto e o demitiu.

"O estúdio não compactua com qualquer forma de incitação à violência contra a mulher. Deixando bem claro que o colaborador foi demitido, não fazendo mais parte do quadro de funcionários", afirmou.