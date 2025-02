Segunda vaca mais cara do Brasil, avaliada em R$ 21 milhões, é clonada em MG

A segunda vaca mais cara do mundo, batizada por Viatina, foi clonada e recebe cuidados em uma clínica de Uberaba (MG). Os proprietários já tentavam realizar o procedimento no animal avaliado em R$ 21 milhões há dois anos, mas só agora conseguiram. As informações são do g1.

A bezerra que é réplica nasceu há três meses e recebe cuidados especiais em uma clínica genética, em Uberaba, no Triângulo Mineiro.

"Há um tempo vínhamos tentando produzir esse clone, afinal, é um processo muito complexo. No ano passado tivemos a alegria de ver esse dar certo, porque o clone é uma garantia de que a genética da Viatina perdurará", explicou Lorrany Moraes, veterinária da Fazenda Napemo, uma das donas da Viatina.

O preço da Viatina fica atrás somente da Carina FIV do Kado. A vaca, que também é brasileira, foi avaliada no ano passado em R$ 24 milhões e se tornou a mais cara do mundo.

Primeira clonagem bovina no Brasil aconteceu em 2001

A Embrapa é pioneira no desenvolvimento de clones bovinos no Brasil. O primeiro deles foi a vaca Vitória em 2001. Depois veio a Lenda, desenvolvida a partir de um animal morto e por fim vieram Porã e Potira, que são clones da raça Junqueira.

Todos esses clones tiveram crias, o que comprova bom potencial reprodutivo e habilidade materna dos animais usados no processo.