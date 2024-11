Conheça Carina, a vaca mais cara do mundo, que atingiu valor de R$ 24 milhões

Nascida em Piracicaba (SP), a vaca Carina FIV do Kado se tornou a vaca mais cara do mundo ao atingir uma valorização recorde de R$ 24 milhões — no Leilão Cataratas Collection, em Foz do Iguaçu (PR), na última sexta-feira (22).

Anteriormente, o título era de Viatina-19 — outra vaca brasileira que entrou para o livro dos recordes em 2023, após ser avaliada em R$ 21 milhões.

Tanto Carina e Viatina são da raça nelore, responsável pela maior parte do gado de corte no Brasil. A nova recordista é filha do touro Kayak TE Mafra com a vaca Dama 5 FIV HRO, e tem 3 anos.

"Por trás desse marco histórico está o criador José Ricardo Benato, da Fazenda Pé da Serra, em Piracicaba, onde ela nasceu. [...] Ele conseguiu produzir um animal que é referência não apenas no Brasil, mas no mundo", declarou a direção da Fazenda Pé de Serra, responsável pelo animal, em postagem no Instagram.

Venda deve aumentar valor de "mãe" de Carina

Para os diretores da Fazenda Pé de Serra, o recorde da Carina FIV do Kado deve aumentar o valor da matriz, Dama 5 FIV HRO, por ela transmitir "as características genéticas que fizeram de Carina um sucesso".

Após o término do leilão, Carina passou a fazer parte de quatro grandes criatórios: a Casa Branca Agropastoril, RS Agropecuária, RFA Agropecuária e Syagri Agropecuária.