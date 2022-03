Saiba quem foi cabo Anselmo, ex-militar sergipano que morreu após sofrer mal súbito

O sergipano e ex-militar José Anselmo dos Santos faleceu aos 80 anos na noite da última terça-feira (15). Segundo o g1, o homem apontado como agente duplo durante a Ditadura Militar de 1964 veio a óbito após sofrer um mal súbito.

Também conhecido como cabo Anselmo, o agente nasceu em Sergipe no dia 13 de fevereiro de 1941. No entanto, foi morar no Rio de Janeiro (RJ) com a mãe quando ainda era criança. Lá, passou a frequentar programas de radiofônicos de auditório.

Ditadura

Anselmo chegou a realizar treinamento de guerrilha em Cuba, mas ao regressar para o Brasil, foi preso pelos agentes de segurança. Conforme uma reportagem do Jornal da Globo em 2004, o cabo passou a colaborar com o regime militar.

Assim, foi responsável por se infiltrar nos movimentos de esquerda durante a ditadura de 1964 e atuar como espião infiltrado. Por conta de sua atuação, levou diversos militantes de esquerda à tortura e à morte.

Ainda segundo o g1, Anselmo esteve na clandestinidade desde os anos 1970, período em que realizou uma cirurgia plástica para não ser reconhecido. Vivendo escondido, passou a utilizar uma identidade falsa.

O ex-militar chegou a ser preso e, em 1971, passou a colaborar com os militares e deletou antigos companheiros da luta armada. Ele alegou, na época, que colaborou para não ser morto.

Indenização negada

A Comissão de Anistia negou um pedido de indenização feito pelo cabo Anselmo em maio de 2012, em que o ex-marinheiro pedia reparação de R$ 100 mil por ter sido supostamente preso e perseguido pela ditadura.

O relator do processo, Nilmário Miranda, votou pelo indeferimento do pedido de indenização e de anistia política. Segundo ele, cabo Anselmo era um agente infiltrado nos grupos militantes de esquerda.