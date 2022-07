Prazo para inscrições no Sisu termina hoje (1º); veja quando sai resultado

Termina nesta sexta-feira (1º) o prazo para as inscrições no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do segundo semestre deste ano. Quem quiser concorrer a vagas em universidades públicas do País tem até as 23h59min para manifestar o interesse na página do programa.

Quem pode se inscrever no Sisu?

Para participar do processo seletivo, é necessário que o candidato tenha tirado nota maior que zero na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) do ano passado. Além disso, ele não pode ter se submetido ao exame na condição de treineiro e deve ter concluído o ensino médio até a data de matrícula na universidade.

Na página do Sisu, é possível consultar, também, quantas vagas estão disponíveis em cada curso (por modalidade de ensino), quais são as notas mínimas exigidas por cada universidade e o regulamento de cada uma para cotas sociais.

Como fazer a inscrição?

Acesse a página do Sisu;

Faça login com sua senha de acesso aos serviços do Governo Federal;

Pesquise as vagas disponíveis;

Marque duas opções de curso e fique atento às notas de corte parciais.

Quando sai o resultado do Sisu

Os selecionados no processo do Sisu serão divulgados na próxima quarta-feira (6).

Cada candidato pode ser aprovado somente em um dos cursos marcados na inscrição:

Na primeira opção, caso tenha nota suficiente;

Na segunda opção, também caso tenha nota suficiente.

Quem tiver alcançado nota alta o bastante para ingressar em qualquer uma das duas opções de curso escolhidas será selecionado somente para a opção considerada como prioritária, ou seja, a primeira.

Lista de espera

Candidatos que não forem selecionados apenas na primeira opção escolhida podem participar da lista de espera por vagas decorrentes de desistência de selecionados.

Confira cronograma

Inscrições: até 1º de julho

Resultados: 6 de julho

Matrículas: de 13 a 18 de julho

