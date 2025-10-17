Polícia investiga suspeitos de vazar vídeo de padre com fiel em casa paroquial no MT

A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou operação contra os suspeitos de divulgarem imagens que mostram o padre Luciano Braga Simplício, de 39 anos, ao lado de uma jovem, de 21, em uma casa paroquial na cidade de Nova Maringá (MT). Três celulares foram apreendidos nessa quinta-feira (16).

O delegado responsável pelo caso, Franklin Alves, informou, em entrevista ao portal g1, que a investigação tem o objetivo de identificar qual a participação de cada um dos envolvidos.

Segundo ele, os investigados podem responder pelos crimes de invasão de domicílio, constrangimento ilegal, exposição de imagem de cunho íntimo e dano psicológico à mulher.

"Há informações de que uma das pessoas presentes, uma mulher, tentou impedir a invasão e pediu para que não continuassem", disse o delegado na entrevista, apontando que o objetivo é justamente individualizar as condutas para entender quem cometeu os crimes.

Invasão em casa paroquial

Até então, a informação confirmada é de que a invasão foi realizada por familiares do ex-noivo da jovem. Eles teriam recebido auxílio de amigos da família para a entrada na casa paroquial.

O ex-noivo se pronunciou sobre o caso comentando, por meio de um advogado, que a família está em contato frequente com a polícia e à disposição para mais esclarecimentos.

Enquanto isso, a polícia ainda aguarda a análise da perícia para saber quem divulgou as imagens. Já a Diocese de Diamantino (MT), responsável pela comunidade católica em que o padre atuava, iniciou investigação sobre a conduta do sacerdote.

Relembre o caso

As imagens que circularam nas redes sociais foram registradas na casa paroquial de Nova Maringá, a 392 km de Cuiabá. No vídeo, dois homens são vistos arrombando a porta do quarto e do banheiro, após o padre se negar a abri-las. Logo depois, a mulher, de 21 anos, é flagrada chorando embaixo da pia do banheiro.

O padre negou envolvimento com a mulher em um áudio compartilhado nas redes sociais. Segundo o religioso, a noiva do fiel pediu permissão apenas para usar o quarto, tomar um banho e trocar de roupa, pois ela havia trabalhado pela manhã na igreja.

“Ela brincou ‘padre, eu vou dormir ali’, e eu disse que era para ela dormir do lado de fora. Ela estava sozinha e o menino [noivo] tinha viajado”, disse.

A Diocese de Diamantino (MT), responsável pela comunidade onde o padre atua, afirmou em nota que abriu uma investigação sobre a conduta dele.

"Comunicamos que, tendo em vista o bem da Igreja e do povo de Deus, todas as medidas canônicas previstas já estão sendo devidamente tomadas. Pedimos a compreensão e a oração de todos", informou a diocese.

A Polícia Civil informou que a jovem registrou um boletim de ocorrência por divulgação indevida de imagens, ainda na segunda-feira (13).