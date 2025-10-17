Polícia investiga suspeitos de vazar vídeo de padre com fiel em casa paroquial no MT
Vídeo viralizou nas redes sociais ao mostrar noiva de fiel da paróquia no banheiro do quarto do padre
A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou operação contra os suspeitos de divulgarem imagens que mostram o padre Luciano Braga Simplício, de 39 anos, ao lado de uma jovem, de 21, em uma casa paroquial na cidade de Nova Maringá (MT). Três celulares foram apreendidos nessa quinta-feira (16).
O delegado responsável pelo caso, Franklin Alves, informou, em entrevista ao portal g1, que a investigação tem o objetivo de identificar qual a participação de cada um dos envolvidos.
Segundo ele, os investigados podem responder pelos crimes de invasão de domicílio, constrangimento ilegal, exposição de imagem de cunho íntimo e dano psicológico à mulher.
Veja também
"Há informações de que uma das pessoas presentes, uma mulher, tentou impedir a invasão e pediu para que não continuassem", disse o delegado na entrevista, apontando que o objetivo é justamente individualizar as condutas para entender quem cometeu os crimes.
Invasão em casa paroquial
Até então, a informação confirmada é de que a invasão foi realizada por familiares do ex-noivo da jovem. Eles teriam recebido auxílio de amigos da família para a entrada na casa paroquial.
O ex-noivo se pronunciou sobre o caso comentando, por meio de um advogado, que a família está em contato frequente com a polícia e à disposição para mais esclarecimentos.
Enquanto isso, a polícia ainda aguarda a análise da perícia para saber quem divulgou as imagens. Já a Diocese de Diamantino (MT), responsável pela comunidade católica em que o padre atuava, iniciou investigação sobre a conduta do sacerdote.
Relembre o caso
As imagens que circularam nas redes sociais foram registradas na casa paroquial de Nova Maringá, a 392 km de Cuiabá. No vídeo, dois homens são vistos arrombando a porta do quarto e do banheiro, após o padre se negar a abri-las. Logo depois, a mulher, de 21 anos, é flagrada chorando embaixo da pia do banheiro.
O padre negou envolvimento com a mulher em um áudio compartilhado nas redes sociais. Segundo o religioso, a noiva do fiel pediu permissão apenas para usar o quarto, tomar um banho e trocar de roupa, pois ela havia trabalhado pela manhã na igreja.
“Ela brincou ‘padre, eu vou dormir ali’, e eu disse que era para ela dormir do lado de fora. Ela estava sozinha e o menino [noivo] tinha viajado”, disse.
A Diocese de Diamantino (MT), responsável pela comunidade onde o padre atua, afirmou em nota que abriu uma investigação sobre a conduta dele.
"Comunicamos que, tendo em vista o bem da Igreja e do povo de Deus, todas as medidas canônicas previstas já estão sendo devidamente tomadas. Pedimos a compreensão e a oração de todos", informou a diocese.
A Polícia Civil informou que a jovem registrou um boletim de ocorrência por divulgação indevida de imagens, ainda na segunda-feira (13).