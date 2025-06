Operário que caiu de 18 metros após morador de prédio cortar corda morre em acidente de trânsito

Morreu em um acidente de moto na cidade de Curitiba, no Paraná, o operário que repercutiu nacionalmente, no ano passado, após ter a corda a que estava amarrado cortada durante a limpeza de um prédio.

Mayk Gustavo Ribeiro da Silva tinha 29 anos e estava sozinho quando se acidentou. O caso aconteceu na última quinta-feira (19), no bairro Pinheirinho. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. As informações são do g1.

Conforme o registro de ocorrência da Polícia Militar (PM-PR), não foi possível identificar no local da batida as causas do acidente de Mayk. O velório dele aconteceu no último sábado (21), no Cemitério Municipal de Itanhaém, São Paulo.

Mayk ficou conhecido em todo o país quando, em 14 de março de 2024, realizava a limpeza da fachada do 6º andar de um edifício no bairro Água Verde, preso a uma corda amarrada no topo do prédio.

Legenda: Mayk Gustavo não resistiu aos ferimentos e morreu no local Foto: Herliane Marmitt

Durante o trabalho, o morador Raul Ferreira Pelegri, residente da cobertura, no 27º andar, cortou a corda com uma faca. Mayk estava a uma altura de aproximadamente 18 metros.

Como a queda foi evitada

A queda só foi evitada graças a um equipamento de segurança chamado trava-quedas, segundo o Ministério Público do Paraná (MP-PR) informou à época.

Após o corte da corda, a polícia foi acionada e encontrou Raul em um dos quartos do apartamento. Ele foi reconhecido pela vítima e preso em flagrante. Também foi levado à Casa de Custódia de Piraquara, Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

Raul morreu semanas após ser internado com dificuldades respiratórias. A Polícia Penal do Paraná informou que a causa da morte foi pneumonia. De acordo com a defesa do homem, ele enfrentava problemas com dependência química e havia solicitado a internação dele em uma clínica particular.

O pedido de liberdade provisória, contudo, foi negado pela Justiça.